Siyasetin nabzını değiştiren son anket ortaya çıktı: Ankara kulisleri bu sonuçları konuşacak

Anketçi Murat Kızılboğa’nın Nisan ayı erken son seçim tahmini siyaset gündemine bomba gibi düştü. Ankete göre bir parti 33,3 ile zirvede yer alırken, AK Parti ile aradaki fark 3,1 puan olarak ölçüldü.

Siyaset kulislerinde erken seçim tartışmaları sürerken, veri analisti ve anketçi Murat Kızılboğa’nın Nisan ayı anket sonuçlarını açıklandı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan anket, Türkiye’deki siyasi dengelerin ne kadar bıçak sırtı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ZİRVE YARIŞINDA CHP ÖNDE

Kızılboğa’nın paylaştığı ankete göre, bugün bir seçim olsa CHP yüzde 33,3 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıkıyor.

İkinci sırada yer alan AK Parti’nin oy oranı ise yüzde 30,2 olarak tahmin edildi.

İki ana akım parti arasındaki 3,1 puanlık fark, seçim yarışının oldukça çekişmeli geçeceğine işaret ediyor.

Anket sonuçlarında partilerin sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

DEM Parti: Yüzde 9,2

MHP: Yüzde 6,4

Zafer Partisi: Yüzde 4,6

İYİ Parti: Yüzde 4,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,6

MECLİS ARİTMETİĞİ: İTTİFAKLAR NE DURUMDA?

Oy oranlarında CHP birinci çıksa da, milletvekili dağılımı tahmini farklı bir tabloyu ortaya koyuyor. İttifak bazlı temsil oranlarına göre:

Cumhur İttifakı: 249 Milletvekili

CHP: 229 Milletvekili

Emek İttifakı: 78 Milletvekili

KÜÇÜK PARTİLEİRN KRİTİK ROLÜ

Analistlere göre, analiz sonuçları, olası bir erken seçimde küçük partilerin alacağı oy oranlarının, genel tabloyu ve ittifakların Meclis çoğunluğunu belirlemede anahtar rol oynayacağını gösteriyor.

Partilerin oy dağılımı (Nisan 2026 Tahmini)

CHP: Yüzde 33,3

Anketçi Murat Kızılboğa’nın açıkladığı erken seçim anketi sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

