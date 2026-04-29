Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından başkanlık seçim takvimi de netleşti. Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran tarihlerinde seçim yapılacağı duyuruldu. Başkan Sadettin Saran’ın kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklama, aday olmayacağı yönünde yorumlandı.

Tedesco ile vedanın ardından Saran, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde (Samandıra) futbolcularla bir araya geldi.

Burada oyunculara ayrılık kararının gerekçesini aktaran Saran, İtalyan teknik adamla neden yolların ayrıldığını da paylaştı.

Saran, futbolculara yaptığı konuşmada takımın her zaman desteklendiğini vurguladı ve kalan maçlara odaklanılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, teknik direktör değişikliğinin yeni yönetimin önünü açmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.