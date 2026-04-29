Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin takibinde yer almayı sürdürüyor. Nijeryalı futbolcu için Barcelona’nın dikkat çeken bir girişimde bulunduğu ifade edildi.

NTV’de yer alan habere göre Barcelona, henüz resmi aşamaya taşınmasa da Osimhen için 100 milyon euronun üzerinde bir teklifi Galatasaray’a iletti. Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu öneriye yaklaşımı netlik kazandı.

Galatasaray’ın Osimhen’in bonservisi için 150 milyon euro talep ettiği belirtilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin önümüzdeki süreçte nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.