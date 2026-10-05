Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

'GALATASARAY BU LİGDE EN İYİLERDEN BİRİ'

Hajradinovic'in açıklamaları şu şekilde:

"İyi bir başlangıç yaptık bu sezon. 6 maçta namağlup bir takımız. Ona devam etmek istiyoruz. Tabii ki zor olacak, biliyoruz. Galatasaray, bu ligde en iyi takımlardan ve deplasmanlardan biri. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah puanlar almak istiyoruz."

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.