Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı

Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı

Emekliler için dikkat çeken 3 teklif Meclis gündemine taşındı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemelerin ayrıntılarını köşesinde değerlendirdi ve önemli noktalara dikkat çekti. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı - Resim: 1

TBMM’nin yeni yasama dönemine başlamasıyla birlikte emekliler ve çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik yeni kanun teklifleri Meclis’e sunulmaya başladı. Özellikle sabit gelirle geçinmeye çalışan emeklilere yönelik düzenlemeler dikkat çekti.

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Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı - Resim: 2

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş da köşesinde emeklilere yönelik söz konusu düzenlemeleri ele aldı. Karakaş, Meclis’e taşınan ve emeklilerin gelirlerine yönelik değişiklikler içeren 3 kanun teklifini köşesine taşıdı.

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Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı - Resim: 3

Karakaş'ın yazısı şöyle:

YILDA BİR DEFA NEFES ALDIRACAK "TATİL DESTEĞİ"

"Tebdil eyle mekânı, bulursun ferahı" demişler. İnsan beden ve ruhtan müteşekkildir. Yıllarca dirsek çürüten bir çalışanın emeklilik çağında dinlenmesi, gezmesi bir lüks değil, insani bir haktır.

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Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı - Resim: 4

Mevcut şartlarda emeklimiz değil tatil yapmak, memleketine gitmeye dahi tereddüt etmektedir. Sunulan ilk kanun teklifi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Ek 18'inci maddesine dayanmaktadır. Teklif kabul edilirse:

Her yıl haziran ayında emeklilere ikramiye verilecektir.
Ödeme miktarı net asgari ücret tutarında olacaktır.
Bu destek yalnızca yurt içi dinlenme tesislerinde kullanılabilecektir.
Uygulama usulünü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düzenleyecektir.

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Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı - Resim: 5

Bu adım, emeklinin sosyal hayata katılımını güçlendirecektir. İhtiyarlık döneminde ruhen ve bedenen sıhhat bulmasına vesile olacaktır. Umarız emeklilerimize tatili çok görmezler.

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Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı - Resim: 6

AYLIK BAĞLAMA ORANI

"Damlaya damlaya göl olur, adil oranla yüzler güler." Ülkemizde sayıları 17 milyonu aşan emekli kitlesi bulunmaktadır. Ancak 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi, emekli maaşlarının kademeli olarak erimesine yol açmıştır.

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Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı - Resim: 7

Mevcut sistemde her 360 günlük prim için Aylık Bağlama Oranı (ABO) %2 olarak uygulanmaktadır. Bu hesapla 25 yıl tam çalışan bir emektar, prime esas kazancının ancak %50'sini maaş olarak alabilmektedir.

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Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı - Resim: 8

Meclise sunulan 3'üncü kanun teklifi tam da bu noktaya parmak basmaktadır:

ABO Artışı: Her 360 gün için uygulanan %2'lik oran %3'e çıkarılacaktır.
Maaş Skalası: 25 yıl çalışan bir emektarın maaş bağlama oranı %50'den %75 seviyesine yükselecektir.
Geçmişe Dönük Güncelleme: Eklenecek geçici madde ile, kanun öncesinde bağlanan maaşlar da bu yeni oranla güncellenerek hak kayıpları telefi edilecektir.

Bu adım, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen emeklimize doğrudan nakit desteği ve kalıcı gelir artışı demektir.

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Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı - Resim: 9

EMEKLİYE İNTİBAK

"Ağaç yaş iken eğilir, adalet her yaşta aranır." Emeklilerimiz arasında yıllardır kanayan bir yara vardır: Aylık bağlama dengesizliği. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlarımız ile eski emekliler arasında ciddi maaş uçurumu doğmuştur. Aynı prim gününe, aynı alın terine farklı maaş ödenmesi adalete sığmamaktadır.

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Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı - Resim: 10

Hazırlanan ikinci teklif ile 5510 s. Kanun'a Ek Madde 25 eklenmesi öngörülmektedir. Esaslar yukarıdaki fotoğraftaki gibidir...

Yıllarca devlete hizmet etmiş emektarlarımızın hakkını teslim etmek sosyal devletin boynunun borcudur. Bu intibak düzenlemesi adaletsizliği kökünden kazıyacaktır.

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Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı - Resim: 11

HASILIKELAM: Bu 3 kanun teklifinin yasalaşması, sadece emeklilerimizin değil, toplumun tamamının huzuruna ve adalet duygusuna hizmet edecektir. Meclisimizin bu sese kulak vermesi, geçim darlığı çeken milyonlara bayram havası yaşatacaktır. Temennimiz odur ki; bu teklifler komisyonlardan geçip Genel Kurul'da kabul edilsin, emeklimiz nihayet rahat bir nefes alsın.

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