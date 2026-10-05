Emeklilere yeni destek paketi: İsa Karakaş 3 teklifi açıkladı

Meclise sunulan 3'üncü kanun teklifi tam da bu noktaya parmak basmaktadır:

ABO Artışı: Her 360 gün için uygulanan %2'lik oran %3'e çıkarılacaktır.

Maaş Skalası: 25 yıl çalışan bir emektarın maaş bağlama oranı %50'den %75 seviyesine yükselecektir.

Geçmişe Dönük Güncelleme: Eklenecek geçici madde ile, kanun öncesinde bağlanan maaşlar da bu yeni oranla güncellenerek hak kayıpları telefi edilecektir.

Bu adım, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen emeklimize doğrudan nakit desteği ve kalıcı gelir artışı demektir.