Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri haline gelen fıstıkta hasat dönemi başladı. Üreticiler günün ilk ışıklarıyla birlikte bahçelerin yolunu tutuyor.
Dalından toplayan kazanıyor: Kilosu 800 liraya kadar çıktı
Batman’ın Gercüş ilçesinde devlet desteğiyle üretimi yaygınlaşan fıstıkta hasat başladı. Kilogramı 700-800 liradan alıcı bulan ürün çiftçinin yüzünü güldürürken, yeni makinelerle geçmişte saatler süren zahmetli ayıklama işlemi dakikalar içinde tamamlanıyor.Kaynak: İHA
Yıl boyunca büyük emek verilen ağaçlardaki fıstıklar tek tek toplanıyor. Devlet tarafından sağlanan fidan ve tarımsal desteklerle ilçede fıstık yetiştiriciliği giderek yaygınlaşıyor.
Yıllar önce verilen desteklerden yararlanarak bahçelerini kuran üreticiler, ağaçların ürün vermeye başlamasıyla birlikte gelir elde etmeye başladı.
Üreticiyi sevindiren gelişmelerden biri de fiyatlar oldu. Bölgede fıstığın kilogramı güncel piyasada 700 ile 800 lira arasında alıcı buluyor.
Bahçelerden toplanan ürünler, işlenmek üzere ilçede kurulan fıstık tesislerine götürülüyor. Burada devreye modern makineler giriyor.
Fıstıklar makineler yardımıyla kabuklarından ve diğer kalıntılardan ayrıştırılıyor. Ürünler kısa sürede temizlenerek pazara hazır hale getiriliyor.
Üreticilere göre geçmişte fıstıkların ayıklanması oldukça zahmetliydi. Elle yapılan işlem hem uzun zaman alıyor hem de ciddi emek gerektiriyordu.
Yeni makinelerle bu süreç büyük ölçüde hızlandı. Üretici Fatih Ekin, fıstıkların yaklaşık 5 dakika içerisinde ayıklanıp temizlenebildiğini söyledi.
Ancak bu yıl hava şartları üretimi olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle tozlaşmanın yeterli düzeyde gerçekleşmediğini belirten Ekin, fıstık miktarının bu yıl daha düşük olduğunu ifade etti.
Rekoltedeki düşüşe rağmen kilogram fiyatının 700-800 liraya ulaşması üreticiyi memnun etti. Devlet destekleri ve yeni işleme tesisleriyle fıstık, bölgede önemli gelir kaynaklarından biri haline geliyor.