Yeniçağ Gazetesi
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Dalından toplayan kazanıyor: Kilosu 800 liraya kadar çıktı

Batman’ın Gercüş ilçesinde devlet desteğiyle üretimi yaygınlaşan fıstıkta hasat başladı. Kilogramı 700-800 liradan alıcı bulan ürün çiftçinin yüzünü güldürürken, yeni makinelerle geçmişte saatler süren zahmetli ayıklama işlemi dakikalar içinde tamamlanıyor.

Kaynak: İHA
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Dalından toplayan kazanıyor: Kilosu 800 liraya kadar çıktı - Resim: 1

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri haline gelen fıstıkta hasat dönemi başladı. Üreticiler günün ilk ışıklarıyla birlikte bahçelerin yolunu tutuyor.

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Dalından toplayan kazanıyor: Kilosu 800 liraya kadar çıktı - Resim: 2

Yıl boyunca büyük emek verilen ağaçlardaki fıstıklar tek tek toplanıyor. Devlet tarafından sağlanan fidan ve tarımsal desteklerle ilçede fıstık yetiştiriciliği giderek yaygınlaşıyor.

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Dalından toplayan kazanıyor: Kilosu 800 liraya kadar çıktı - Resim: 3

Yıllar önce verilen desteklerden yararlanarak bahçelerini kuran üreticiler, ağaçların ürün vermeye başlamasıyla birlikte gelir elde etmeye başladı.

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Dalından toplayan kazanıyor: Kilosu 800 liraya kadar çıktı - Resim: 4

Üreticiyi sevindiren gelişmelerden biri de fiyatlar oldu. Bölgede fıstığın kilogramı güncel piyasada 700 ile 800 lira arasında alıcı buluyor.

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Dalından toplayan kazanıyor: Kilosu 800 liraya kadar çıktı - Resim: 5

Bahçelerden toplanan ürünler, işlenmek üzere ilçede kurulan fıstık tesislerine götürülüyor. Burada devreye modern makineler giriyor.

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Dalından toplayan kazanıyor: Kilosu 800 liraya kadar çıktı - Resim: 6

Fıstıklar makineler yardımıyla kabuklarından ve diğer kalıntılardan ayrıştırılıyor. Ürünler kısa sürede temizlenerek pazara hazır hale getiriliyor.

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Dalından toplayan kazanıyor: Kilosu 800 liraya kadar çıktı - Resim: 7

Üreticilere göre geçmişte fıstıkların ayıklanması oldukça zahmetliydi. Elle yapılan işlem hem uzun zaman alıyor hem de ciddi emek gerektiriyordu.

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Dalından toplayan kazanıyor: Kilosu 800 liraya kadar çıktı - Resim: 8

Yeni makinelerle bu süreç büyük ölçüde hızlandı. Üretici Fatih Ekin, fıstıkların yaklaşık 5 dakika içerisinde ayıklanıp temizlenebildiğini söyledi.

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Dalından toplayan kazanıyor: Kilosu 800 liraya kadar çıktı - Resim: 9

Ancak bu yıl hava şartları üretimi olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle tozlaşmanın yeterli düzeyde gerçekleşmediğini belirten Ekin, fıstık miktarının bu yıl daha düşük olduğunu ifade etti.

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Dalından toplayan kazanıyor: Kilosu 800 liraya kadar çıktı - Resim: 10

Rekoltedeki düşüşe rağmen kilogram fiyatının 700-800 liraya ulaşması üreticiyi memnun etti. Devlet destekleri ve yeni işleme tesisleriyle fıstık, bölgede önemli gelir kaynaklarından biri haline geliyor.

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