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UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynadığı üç maçını da kaybeden A Milli Takımımız 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bologna'da Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayan zorlu karşılaşmayı hakem Szymon Marciniak yönetiyor.

İTALYA-TÜRKİYE İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim, Eren Elmalı, Ferdi, Salih, İsmail, Yunus, İrfan Can, Kerem, Aral Şimşir.

İTALYA 1-0 TÜRKİYE CANLI ANLATIM

1' Szymon Marciniak'ın ilk düdüğüyle İtalya-Türkiye maçı başladı.

SCAMACCA'NIN ŞUTUNDA İSABET YOK

12' İtalya atağında Scamacca ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde auta gitti.

OZAN KABAK DONNARUMMA'YI ZORLADI

13' A Milli Takım topa sahip olarak rakip sahaya yerleşti. Ozan Kabak uzaklardan sert bir şutla kaleyi yokladı. Köşeye giden topu Donnarumma son anda kornere çeldi.

SALİH ÖZCAN DA UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

16' Bir kez daha rakip sahada baskımızı hissettirdik. Aral'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Salih uzaktan şansını denedi. Donnarumma köşeye giden topu kurtardı.

YUNUS'UN KAFA VURUŞUNDA DONNARUMMA HATA YAPMADI

17' İrfan'ın yükselttiği topa Yunus kale önünde kafayı vurdu. Donnarumma bir kez daha hata yapmadı.

İTALYA SCAMACCA'NIN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

26' İtalya ilk tehlikeli atağında golü buldu. Ceza sahası içerisine gelen ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Scamacca cezayı kesti.