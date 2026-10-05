Alman otomotiv devi BMW, tamamen elektrikli i3 modelinin teknik detaylarını açıklamasının ardından merakla beklenen benzinli ve 48V hafif hibrit destekli yeni nesil 3 Serisi modellerini tanıttı.
Efsane modeller baştan aşağı yenilendi... BMW "Drift Moment" moduyla geldi
BMW, elektrikli i3'ün ardından yeni nesil içten yanmalı 3 Serisi ailesini resmi olarak tanıttı. Serinin zirvesine yerleşen 443 beygir gücündeki M350 xDrive, sunduğu yüksek performansının yanı sıra gücü tamamen arka tekerleklere aktaran "Drift Moment" moduyla dikkat çekiyor.Haber Merkezi
"Neue Klasse" tasarım anlayışını içten yanmalı motor mimarisiyle buluşturan marka, genişletilmiş çamurlukları, uzun aks mesafesi ve gövdeye gömülü kapı kollarıyla dinamik bir siluet sergiliyor.
Araç kokpitinde ise 17.9 inçlik sürücü odaklı ekran ile ön cam boyunca uzanan Panoramic Vision gösterge panelini birleştiren yepyeni "BMW Panoramic iDrive" mimarisi görev yapıyor.
PERFORMANS SEVERLERE M350 xDRIVE VE DRIFT MODU
Lansmanın en çok konuşulan üyesi içten yanmalı serinin amiral gemisi konumundaki BMW M350 xDrive oldu. Modelin sunduğu teknik yetenekler ve performans detayları şu şekilde öne çıkıyor:
M350 xDrive: 3.0 litrelik sıralı 6 silindirli TwinPower Turbo benzinli motor ile krank miline entegre 48V hafif hibrit sistemin birleşiminden 443 hp güç üretiyor. Araç, 0'dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede ulaşıyor.
Drift Moment Özelliği: Orta multimedya ekranı üzerinden aktifleştirilen bu sistem, xDrive dört tekerlekten çekiş sistemindeki tüm gücü tamamen arka tekerleklere aktararak saf arkadan itişli sürüş deneyimi sağlıyor.
BMW 318: 2.0 litrelik 4 silindirli motoruyla 156 hp güç ve 250 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor.
BMW 320: Aynı 2.0 litrelik ünitenin geliştirilmiş versiyonuyla 211 hp güç ve 330 Nm tork sunarak 0-100 km/s hıza 7,4 saniyede çıkıyor.
GÜVENLİK VE ÜRETİM PLANLAMASI
Yeni benzinli 3 Serisi, sürüş dinamiklerini optimize eden özel BMW Driving Stack altyapısı ve opsiyonel Adaptif M süspansiyonla destekleniyor.
Araçta ayrıca 130 km/s hıza kadar eller serbest kullanıma imkan tanıyan Otoban Asistanı gibi Seviye 2+ sürüş destek teknolojileri bulunuyor.
Marka üretim kanadındaki görev dağılımını da netleştirdi; tamamen elektrikli i3 modeli Münih’teki ana fabrikada banttan inerken, yeni benzinli 3 Serisi modellerinin üretimi Bavyera’da bulunan Dingolfing tesisinde gerçekleştirilecek.
Önümüzdeki yıl ise aileye şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneği dahil olacak.