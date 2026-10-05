Emeklilik hayali kurarken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ret kararıyla sarsılan vatandaşlar için umut verici bir emsal karar ortaya çıktı.
SGK, emekli maaşını faiziyle geri ödeneyecek: Silinen günler geri geldi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigorta primleri silinen ve emekliliği reddedilen vatandaş, yargıdan dönen emsal kararla hakkına kavuştu. Emekliye yasal hakkı faiziyle geri ödenecek. SGK uzmanı Özgür Erdursun detayları köşesinde anlattı.Kaynak: Diğer
Yurtdışında çalıştığı dönemlerde Türkiye'de ödediği isteğe bağlı sigorta primleri SGK tarafından silinen bir vatandaş, başlattığı hukuk mücadelesini kazanarak iptal edilen emeklilik hakkını geri aldı.
Dünya Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un köşesine taşıdığı olaya göre, geçmiş yıllarda yurtdışında yaşayan bir sigortalının 1998 ile 2008 yılları arasında Türkiye'de ödediği isteğe bağlı primler, emeklilik başvurusu sırasında SGK'nın radarına takıldı.
Kurum, "yurtdışında çalışılan dönemlerde Türkiye'de isteğe bağlı sigortalı olunamaz" gerekçesiyle söz konusu prim günlerini iptal ederek vatandaşın yaşlılık aylığı talebini reddetti.
SGK'nın kararını kabul etmeyerek konuyu yargıya taşıyan sigortalının dosyası Bursa 13. İş Mahkemesi’nde görüldü.
30 Mart 2026 tarihinde açıklanan gerekçeli kararda mahkeme, SGK'nın iptal işlemini hukuka aykırı buldu.
Mahkeme heyeti, dönemin 506 sayılı Kanunu'nda yer alan "herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmamak" şartının, yurtdışındaki kurumları kapsayacak şekilde genişletilemeyeceğine hükmetti.
Yargıtay içtihatlarına da atıfta bulunulan kararda, yurtdışında çalışmanın tek başına Türkiye'deki isteğe bağlı sigortalılığı geçersiz kılmayacağı vurgulanarak primlerin ihyasına (yeniden geçerli sayılmasına) karar verildi.
Mahkemenin iptal edilen günleri yeniden hesaba katmasıyla sigortalının toplam prim gün sayısı 3.611’e ulaştı.
Bu kararla birlikte yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını dolduran vatandaşın, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren emekliliğe hak kazandığı resmen tescillendi. Üstelik mahkeme, hak edilen birikmiş aylıkların 1 Aralık 2025'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte SGK tarafından vatandaşa ödenmesine hükmetti.
Özellikle Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde çalışırken Türkiye'ye prim ödeyen çok sayıda vatandaşı yakından ilgilendiren bu kararı değerlendiren Uzman Özgür Erdursun, ciddi hak kayıplarına karşı uyarıda bulundu.
SGK işlemlerinin her zaman yüzde yüz doğru olmadığını belirten Erdursun, emeklilik başvurusu reddedilen ya da bağlanmış aylığı kesilen kişilerin dosyalarını mutlaka uzmanlara inceletmesi gerektiğini vurguladı.
Erdursun, "Birkaç yüz günlük veya birkaç yıllık hizmetin silinmesi kişinin emeklilik tarihini yıllarca öteleyebilir. Ancak SGK’nın verdiği karar her zaman hukuken son söz değildir. SGK iptal etti diye hakkınızdan vazgeçmeyin, işlemin hukuka uygun olup olmadığına bakın. Çünkü son sözü yargı söyler" ifadelerini kullandı.
İstinaf yolu açık olan ve kesinleşme süreci devam eden Bursa 13. İş Mahkemesi'nin bu kararı, geçmiş yıllardaki kanunların günümüz mevzuatıyla yanlış yorumlanması sonucu mağdur olan binlerce kişi için önemli bir hukuki dayanak oluşturuyor.