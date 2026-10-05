SGK, emekli maaşını faiziyle geri ödeneyecek: Silinen günler geri geldi

Erdursun, "Birkaç yüz günlük veya birkaç yıllık hizmetin silinmesi kişinin emeklilik tarihini yıllarca öteleyebilir. Ancak SGK’nın verdiği karar her zaman hukuken son söz değildir. SGK iptal etti diye hakkınızdan vazgeçmeyin, işlemin hukuka uygun olup olmadığına bakın. Çünkü son sözü yargı söyler" ifadelerini kullandı.