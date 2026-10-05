Deutsche Bank altında 2027 yılı için rakam verdi

Bu sebeple altının kalıcı bir taban oluşturmadan önce son bir satış dalgasıyla karşılaşabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla bankanın değerlendirmesi, doğrudan ve kesintisiz bir yükseliş beklentisinden çok kısa vadeli dalgalanmanın ardından daha güçlü bir görünüm oluşabileceğine vurgu yapıyor.