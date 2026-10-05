Yeniçağ Gazetesi
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Deutsche Bank altında 2027 yılı için rakam verdi

Deutsche Bank, yüksek tahvil faizlerine rağmen temmuzdan bu yana yeni dip yapmayan altında dikkat çeken bir görünüm olduğunu ifade etti. Banka, altının aşırı satıldığını ve merkez bankası talebinin güçlü kaldığını vurgularken, altın için yıl sonu tahminini de açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Deutsche Bank altında 2027 yılı için rakam verdi - Resim: 1

Son dönemde artan ekonomik kriz ve Orta Doğu’da meydana gelen jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının inişli çıkışlı bir ivme sergilemesine neden oldu. Dev bankalar ve uzmanlar da altının seyri için yeni tahminlerde bulunmaya devam ediyor.

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Deutsche Bank altında 2027 yılı için rakam verdi - Resim: 2

Deutsche Bank’ın Kıymetli Madenler Araştırma Başkanı Daniel Ghali, altının yüksek tahvil getirileri ve 100 doların üzerindeki petrol fiyatlarına karşın temmuz ayından bu yana yeni bir dip yapmamasına vurgu yaptı.

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Deutsche Bank altında 2027 yılı için rakam verdi - Resim: 3

Ghali, mevcut durumun altının güçlü bir direnç sergilediğine işaret ettiğini ifade ederken, piyasadaki pozisyonlanmanın da oldukça düşük seviyelere gerilediğini sözlerine ekledi. Deutsche Bank, bu tablo sebebiyle gelecek yıl açısından altını cazip buluyor.

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Deutsche Bank altında 2027 yılı için rakam verdi - Resim: 4

YÜKSEK TAHVİL GETİRİLERİNE RAĞMEN ALTIN DİRENCİNİ KORUYOR

ABD'nin 10 senelik tahvil faizinin yüzde 5'in üzerine çıkması ve petrol fiyatlarının varil başına 100 doları aşması, normal koşullarda faiz getirisi sağlamayan altın üzerinde baskı yaratıyor. Meydana gelen olaya karşın altının temmuz ayındaki dip seviyesinden daha aşağıya gerilememesi, Deutsche Bank tarafından dikkat çekici bir direnç göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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Deutsche Bank altında 2027 yılı için rakam verdi - Resim: 5

Ghali, altındaki geri çekilmenin mevcut makroekonomik koşullar düşünüldüğünde sınırlı kaldığını ifade ediyor. Deutsche Bank'ın eylül ayındaki değerlendirmesinde de altın için yukarı yönlü potansiyel oluşturan unsurlar arasında merkez bankası talebi, jeopolitik riskler ve doların seyri gösterilmişti.

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Deutsche Bank altında 2027 yılı için rakam verdi - Resim: 6

'ALTIN AŞIRI SATILMIŞ VE YETERSİZ GÖRÜLÜYOR'

Daniel Ghali, altının mevcut seviyelerde “aşırı satılmış” ve yatırımcılar tarafından yeterince tutulmayan bir varlık görünümünde olduğunu belirtti. Deutsche Bank'ın 30 Eylül tarihli değerlendirmesinde de piyasadaki pozisyonlanmanın oldukça kötümser seviyelere yaklaştığı ifade edildi.

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Deutsche Bank altında 2027 yılı için rakam verdi - Resim: 7

Trend takip eden fonların net kısa pozisyonlarının Ekim 2021 senesinden beri en yüksek seviyeye ulaştığı, ihtiyari işlem gerçekleştiren yatırımcıların uzun pozisyonlarının ise haziran ayındaki zirveye göre yaklaşık yüzde 55 gerilediği ifade edildi. Ortaya çıkan bu tablo, piyasadaki satış yönlü pozisyonların önemli ölçüde yükselttiğini ortaya çıkarıyor.

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Deutsche Bank altında 2027 yılı için rakam verdi - Resim: 8

KISA VADEDE YENİ BİR SATIŞ DALGASI GELEBİLİR

Deutsche Bank'ın olumlu orta vadeli görünümüne karşı kısa vadede riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Ghali, Çin'deki Altın Hafta tatili sebebiyle piyasa likiditesinin düşmesinin fiyat hareketlerini sertleştirebileceğine vurgu yapıyor.

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Deutsche Bank altında 2027 yılı için rakam verdi - Resim: 9

Bu sebeple altının kalıcı bir taban oluşturmadan önce son bir satış dalgasıyla karşılaşabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla bankanın değerlendirmesi, doğrudan ve kesintisiz bir yükseliş beklentisinden çok kısa vadeli dalgalanmanın ardından daha güçlü bir görünüm oluşabileceğine vurgu yapıyor.

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Deutsche Bank altında 2027 yılı için rakam verdi - Resim: 10

DEUTSCHE BANK’TAN ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

Öte yandan Deutsche Bank, altın fiyatlarındaki son aylardaki geri çekilmeye rağmen iyimserliğini korudu. Alman banka, düşüşün geçici olduğunu belirtirken ons altının yıl sonuna kadar 4.700 dolara ulaşabileceğini öngördü.

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