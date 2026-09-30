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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, EYT düzenlemesinin ardından çalışma hayatında derin eşitsizlikler oluştuğunu belirterek kademeli emeklilik sisteminin acilen hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile sunucu Muharrem Coşkun arasındaki diyalog şu şekilde:

Mahmut Arıkan: "...yargı paketine dahil olabilmesi için de KHK’lılar gibi, emeklilikte yaşa takılanlar gibi, nafaka mağdurları gibi..."

Muharrem Coşkun: "Yani siz orada kademeli emeklilik mi istiyorsunuz?"

Mahmut Arıkan: "Kademeli emeklilik tabii ki. Orada olması gerekiyor. Yani orada da o kadar çok bu çıkan EYT üzerinden insanlar ötekileştirildi ki... O EYT’den dolayı bütçeden çıkan paranın katkat fazlası işte SPK’da geçti gitti zaten."

SAADET PARTİSİ'NDEN KADEME VE ADALET ÇAĞRISI

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, gündemdeki sosyal güvenlik ve yargı düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yargı paketleri ve sosyal güvenlik düzenlemeleri kapsamında kademeli emeklilik sisteminin getirilmesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin ardından çalışma hayatında oluşan eşitsizliklere dikkat çekti.

EYT süreci sonrasında vatandaşların ötekileştirildiğini ifade eden Arıkan, bütçeye yük olduğu gerekçesiyle eleştirilen EYT maliyetine ilişkin de çarpıcı bir karşılaştırma yaptı. EYT için harcanan tutarın katbekat fazlasının SPK ve sermaye piyasalarında yaşanan süreçlerde kaybolup gittiğini dile getirdi.