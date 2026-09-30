Ailelere maaş desteği geliyor: Tüm illerde uygulanacak

‘’HER AİLEYE ASGARİ GEÇİM MAAŞI AMAÇLANIYOR’’

Sistemin temel çalışma ilkelerini ve detaylarını açıklayan Noyan Doğan, vatandaşlık maaşının aile bazlı bir model üzerine kurgulandığını belirtti. Doğan, yazısında şu kriterlere dikkat çekti:

"Vatandaşlık maaşı aile bazlı olacak ve ailenin geliri dikkate alınacak. Ailede, 17 yaş altı çocuk sayısı, ailenin durumu ve geliri, ailede engelli ve yaşlı birey olup olmadığı gibi kriterler göz önünde tutulacak. Her ailenin en az asgari ücret seviyesinde geliri olacak, eğer bu gelir yoksa üstü Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile tamamlanacak."