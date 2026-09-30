Noyan Doğan’ın Hürriyet’teki köşesinde aktardığı bilgilere göre, 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi' alanındaki son gelişmeleri kaleme aldı. Doğan, halk arasında ‘vatandaşlık maaşı’ olarak bilinen sistemde mevzuat çalışmalarının tamamlandığını ve tasarının önümüzdeki aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesinin beklendiğini ifade etti.
Ailelere maaş desteği geliyor: Tüm illerde uygulanacak
Noyan Doğan, kamuoyunda ‘vatandaşlık maaşı’ olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çalışmalarında sona gelindiğini yazdı. Hane içi geliri belirli bir eşiğin altında kalan aileleri desteklemeyi hedefleyen sistemin 2027 yılında tüm illerde uygulanması planlanıyor.Kaynak: Diğer
İlk olarak 2023 yılında gündeme gelen sistem, hane içi gelir düzeyi yoksulluk sınırı veya belirlenen asgari hayat standardının altında kalan aileleri desteklemeyi amaçlıyor. Noyan Doğan, "Sistemde pilot çalışmalar bu yıl başladı ve 2027 yılında tüm illerde yaygınlaştırılacak" bilgisini aktardı.
‘’HER AİLEYE ASGARİ GEÇİM MAAŞI AMAÇLANIYOR’’
Sistemin temel çalışma ilkelerini ve detaylarını açıklayan Noyan Doğan, vatandaşlık maaşının aile bazlı bir model üzerine kurgulandığını belirtti. Doğan, yazısında şu kriterlere dikkat çekti:
"Vatandaşlık maaşı aile bazlı olacak ve ailenin geliri dikkate alınacak. Ailede, 17 yaş altı çocuk sayısı, ailenin durumu ve geliri, ailede engelli ve yaşlı birey olup olmadığı gibi kriterler göz önünde tutulacak. Her ailenin en az asgari ücret seviyesinde geliri olacak, eğer bu gelir yoksa üstü Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile tamamlanacak."
Ayrıca hane içinde çalışan kimsenin bulunmamasının önemli bir kriter olacağını belirten Doğan, vatandaşlık maaşı alanların gelir destekli diğer sosyal yardımlardan faydalanamayacağını bildirdi.
İŞ BULANA KADAR DEVAM EDECEK
Doğan, uygulanacak yeni modelin en önemli özelliklerinden birinin istihdam odaklı yapısı olduğuna değindi.
Sosyal yardım alan bireylerin meslek edinmesi ve her aileden en az bir kişinin iş hayatına katılması öncelik haline getirilecek.
Yazıda aktarılan bilgilere göre, vatandaşlık maaşı kalıcı bir gelir olmaktan ziyade belirli bir süre uygulanacak ve maaş dönemi boyunca ailenin gelir durumu yakından izlenecek.
Destek ödemeleri, ailede en az bir kişi işgücüne katılıp istihdama sağlanana kadar kesintisiz sürecek.
43 FARKLI SOSYAL YARDIM
Mevcut durumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gıda, yakacak, elektrik desteği ve 65 yaş aylığı gibi 43 farklı sosyal yardım programının uygulandığını hatırlatan Doğan, yeni sistemle birlikte sosyal yardım yapısının köklü bir değişime uğrayacağını vurguladı.
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte bugüne kadar sağlanan çeşitli sosyal yardımlar yeniden düzenlenecek ve bir kısmı tek çatı altında birleştirilecek.