Kaynak: İHA

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'nde yeni sezonun ilk zeytin hasadı gerçekleştirildi. Zeytin üreticisi Oğuz Yıldırım, sabahın erken saatlerinde özenle toplanan erken hasat yeşil zeytinleri bekletilmeden sıkım tesisine götürerek yeni sezonun ilk zeytinyağını üretmeye başladı.

Soğuk sıkım yöntemiyle el değmeden ve son derece hijyenik şartlarda işlenen zeytinler, kalitesi ve aroması korunarak yüksek polifenol değerine sahip ilk hasat zeytinyağına dönüştürülüyor.

Yoğun emek gerektiren süreçte verim düşük ancak kalite yüksek olurken, yaklaşık 11 kilogram yeşil zeytinden yalnızca 1 litre zeytinyağı elde ediliyor.

"İLAÇ GİBİ YAĞ": AVRUPA VE ABD SİPARİŞLERİNE YETİŞİLEMİYOR

Ürettiği ilk hasat ürünlerinin dünya çapında altın madalya, Türkiye'de ise platin ödül aldığını belirten üretici Oğuz Yıldırım, uluslararası pazardan gelen yoğun talebi ve üretim detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Her sezon ilk hasattan sonra aynı heyecanı yaşıyoruz. Zeytinlerin tamamı İznik Gölü çevresinden toplanıyor. İlk hasat ürünlerimiz dünyada altın madalya, Türkiye'de ise platin ödül aldı. Son derece hijyenik ve el değmeden üretim yapıyoruz. Bu yağ, adeta ilaç gibi kullanılabilecek kalitede bir zeytinyağıdır. Almanya, İngiltere, Ortadoğu ülkeleri ve Amerika'dan yoğun talep alıyoruz. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz."



Günlük zeytin sıkma kapasitesinin 80 ton civarında olduğunu ancak kendisinin 30 tonu geçmediğini ifade eden Yıldırım, sezonda ortalama 100 ton zeytinyağı elde ettiğini vurguladı. İznikli üreticiler, yüksek kaliteye sahip bu şifalı ilk hasat yağlarını dünya pazarlarına ulaştırmaya devam ediyor.