Kaynak: İHA

Van'ın asırlardır sofralardaki yerini koruyan meşhur otlu küp peyniri, kış aylarında tüketilmek üzere tezgâhlardaki yerini almaya başladı.

Kentin tescilli lezzetleri arasında bulunan ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan otlu küp peyniri, sirmo, mendi ve heliz başta olmak üzere çeşitli otlarla harmanlanıyor. Köylülerin tercihlerine göre kekik ve pıltan otunun da eklendiği peynir, 6-7 ay boyunca toprak altında dinlendirildikten sonra kendine has aromasıyla tüketicilere ulaştırılıyor.

TOPRAK ALTINDA 10 KİLO FİRE VERİYOR: FİYATI 700-800 TL OLDU

Babasından devraldığı mesleği 6 yıldır sürdüren peynir satıcısı Yunus Akçılgın, küp peynirinin olgunlaşma sürecini ve fiyat artışının nedenini şu sözlerle açıkladı:

"İki çeşit peynirimiz var. Bunlardan biri yazın başında çıkan salamura peyniri, diğeri ise Van'ın meşhur otlu küp peyniridir. Küp peyniri, 6-7 ay boyunca toprağın altında güzel bir şekilde dinlendirilir. Dinlendikten sonra tezgâha, tezgahtan da sofralara ulaşır. Peyniri 4-5 ay öncesinden toprağa gömüyoruz. Toprağın altında suyunu güzel bir şekilde çektikten sonra fire veriyor. Örneğin, 40 kilo olarak toprağa gömdüğümüz peynir, dinlendikten sonra 30 kiloya düşüyor. Yaklaşık 10 kilo fire verdikten sonra tezgâhımıza geliyor."



Maliyet ve satış fiyatlarına değinen Akçılgın, şunları kaydetti:

"Peyniri köylülerimizden 600 liradan almaya başladık. Ancak toprağa gömüldüğünde fire verdiği için maliyeti de artıyor. Şu anda peynirlerimizin fiyatları 700 liradan başlayıp 800 liraya kadar çıkıyor."

"Tuz Şikâyeti Olanlar Yanılıyor: Tuzu İçerisindeki Otlardan Geliyor"

Küp peynirinin tuz oranına ilişkin yapılan eleştirilere yanıt veren Yunus Akçılgın, lezzetin sırrını şu ifadelerle dile getirdi:

"Van denildiği zaman akla doğrudan küp peyniri gelir. Çünkü Van otlu küp peyniri, lezzetiyle sofraların vazgeçilmezidir. Kendine has güzel bir aroması ve tadı var. Peynirin tadını bilmeyenler tuzundan çok şikâyet ediyor ve ‘Van peyniri çok tuzludur' diyorlar. Ancak peynirin tuzu, içerisindeki otlardan kaynaklanıyor. Tuzu ne acı verecek kadar fazla ne de lezzetini kaybettirecek kadar azdır. İkisinin ortasında, dengeli bir tuz oranına sahiptir."