Kaynak: ANKA

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Borsa İstanbul’daki gelişmeler ile sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

17 Eylül'de 7 şirkete ait 131 fonun tasfiye edildiğini, söz konusu fon büyüklüğünün yaklaşık 800 milyar lira ile 17-20 milyar dolar arasında tahmin edildiğini ifade eden Usta, bunun milli gelirin yaklaşık yüzde 1'ine karşılık geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"1980'lerin başındaki banker vurgunu ve 2001 krizi ile birlikte anlayabileceğimiz üçüncü büyük kriz, büyük bir vurgun, büyük bir soygun. Fakat onların ikisinden de daha organize olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Halka arzlarda çoğu zaman varlığı değil, aslında borcu halka arz ettiklerini görüyoruz. Daha sonra portföy yönetim şirketleri belirli hisse senetleri üzerinde yoğunlaşarak buralarda olağanüstü artışlar sağlıyor."

"6 AYDA 83 KATINA ÇIKAN HİSSELERİ SPK VE BORSA İSTANBUL GÖRMEDİ"

Halka arz süreçlerine Destek Faktoring ve Tera Yatırım üzerinden örnek veren Erhan Usta, denetim mekanizmalarının yetersizliğini şu sözlerle eleştirdi:

"Destek Faktoring Şubat 2025'te 48 liradan halka arz oluyor. Bunun yüzde 20'sini Tera Yatırım alıyor ve hisse fiyatı 6 ayda 4 bin liraya gelerek 83 katına çıkıyor ve 2025'te BIST 30'a giriyor. Bunlar olurken ne Borsa İstanbul ne de SPK bunu görüyor veya görmezlikten geliyor."

Yurt dışına para aktarıldığına ilişkin iddiaları ve adli süreci aktaran Usta; Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın İsviçre'ye 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın 25 milyon euro aktardığını, Tezmen ailesinin ise İngiltere'deki Forex şirketine 2025 yılında 58 milyon sterlinlik çıkış yaptığını savundu. Süreçte Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Özügüler'in adliyeye sevk edildiğini; 4 kişinin tutuklu, 1 kişinin cezaevinde, 44 kişinin gözaltında ve 14 kişinin firari olduğunu kaydetti.

"YATIRIMCIYI SUÇLAYAMAYIZ: SİYASET, BÜROKRASİ VE ÖZEL SEKTÖR KİRLİ ÜÇGENİ"

Süreçte mağdur olan küçük yatırımcıların hedef gösterilemeyeceğini vurgulayan Erhan Usta, fonların SPK tarafından en düşük riskli fonlar olarak tescil edildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu fonların önemli bir kısmı SPK tarafından en düşük riskli fonlar olarak tescil edilmişti. Yüksek enflasyon döneminde eriyen parasını korumaya çalışan insanları 'niye buraya para yatırdınız' diye suçlayamayız. Sistemdeki bu yapıların regülasyona tabi olduğunu gören vatandaş sahtekarlıkları fark edemeyebilir. Bir kısmı da iktidarla iç içe olan, bakanlarla ve AK Parti teşkilatlarıyla fotoğraf veren isimleri görüp güvenerek yatırım yapmıştır.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın, hakkında 1,5 yıl önce savcılık yazısı olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bilal Erdoğan ile aynı devlet protokolü karesinde yer alabildiğini görüyoruz. Tera Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin rektörlük ve Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Konseyi üyeliği yapmıştır. Abisi Kerem Alkin 2021-2024 yıllarında OECD Daimi Temsilciliği, Varlık Fonu ve Halkbank Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Tera Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fecir Alptekin Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, Atlas Portföy'den Eren Yeşilyurt eski Hazine bürokratlığı, Bulls Portföy yöneticisi Neslihan Mumcu ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun eşidir."

Usta; Emre Tezmen'in babasının eski Ulaştırma Bakanı, kendisinin MKK üyesi ve Sermaye Piyasaları Kongresi ana sponsoru olduğunu, Mehmet Şimşek'in manipülasyon uyarısı yaptığı kongrede sponsoru olan şirketin adının yer aldığını ekledi. Ayrıca Talat Ulussever'in Özata Denizcilik yönetiminde olduğunu ve Adalet Bakanı'nın eşinin de SPK üyesi olduğunu belirtti.

"DEVLETİ YÖNETENLER BU İŞİN TAM GÖBEĞİNDE"

Sorumluluğun kamuda ve iktidarda olduğunu belirten İYİ Partili Usta, sert eleştirilerini sürdürdü:

"Kamu bu olayın aslında tam göbeğinde. Devlet bu olayın tam göbeğinde. Daha doğrusu devleti yönetenler bu olayın tam göbeğinde. Borsa İstanbul'un yönetimine bakıyorsunuz. Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan aynı zamanda Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesidir. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve İletişim Başkanı Borsa İstanbul’un yönetim kurulundadır. Bu isimler devlet ve hazine adına oradayken yaşananları niye görmediler, niye ses çıkarmadılar?

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Necdet Kardaş; daha önce Türkiye Petrolleri'nde, Çalık Holding'de, ardından Enerji Bakanlığı'nda çalışmış. Berat Albayrak nereye gittiyse onunla birlikte çalışmış. 2018-2020 yıllarında da Berat Albayrak bakanlığı döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çalışmış bir kişi. Bu manipülasyonun önemli bir kısmı borsada oluyorsa bu kişilerin niye haberi yok veya haberi olmaması mümkün mü? MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak da delilleriyle ortaya koyup CİMER'e yazıyor, bu insanı gözaltına alıp tutukluyorlar. Adım ancak MSCI'nın 'Türkiye'yi bu fondan çıkartın' beyanı üzerine atıldı."

"MEHMET ŞİMŞEK SİZE KİM ENGEL OLDU, AÇIKLAYIN"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenen Erhan Usta, şu soruları yöneltti:

"'Manipülasyon var' açıklamasından sonra neden 10 ay beklendi? Buna kim engel oldu? Bürokratlar mı engel oldu? Saray çevresinden birileri mi engel oldu? Siyasiler mi engel oldu? Kim engel oldu? Bunu Mehmet Şimşek açıklamak durumundadır. Geçen hafta bununla ilgili soru önergesi verdim. Şikayet makamında değilsiniz, icraat makamındasınız. Size kim engel oldu bunu bize açıklayın. Söz konusu fonlarda en azından son bir yılda hangi siyasetçilerin, hangi üst düzey bürokratların veya saraya yakın çevreden kimlerin fonları oldu? Bu net bir şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır."

"86 MİLYONA FATURA ÇIKARTILACAK, KARA PARA AKLAMA İDDİALARI ARAŞTIRILMALI"

Oluşan kamu zararına ve eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'ın kara para iddialarına değinen Usta, şunları kaydetti:

"Bir kamu zararı tahmini yapıldı mı? Çünkü nihayetinde işin üstleneceği yer ya doğrudan hazine olacak ya da vatandaşın mağduriyeti olacak. Her iki durumda da zaten 86 milyona fatura çıkartılacak. Katılımevim, Birevim gibi yapılar Emlak Katılım tarafından satın alındı. Buradan doğan kamu zararı ne kadardır? Ramazan Başak'ın da ifade ettiği gibi çok ciddi bir kara para aklama iddiası var. Kasım Gariboğlu'nun 2021 yılında 350 milyon dolarlık bir parayı Kapalıçarşı üzerinden Türkiye'ye soktuğu ve 2020'de kurulan 12 kişilik kapalı fon yapısının ilk harcının atıldığı söyleniyor. Bu parayla fon kapalıyken bile fona yatırılan paranın 524 katına çıktığı ifade ediliyor. SPK bu şirkete halka arz izni, BDDK ise banka kurma izni veriyor. Pazartesi günü Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergemizi verdik."

ERHAN USTA'NIN ÇÖZÜM İÇİN AÇIKLADIĞI 6 MADDELİK ACİL ÖNLEM PAKETİ

Usta, krizin aşılması için atılması gereken teknik ve idari adımları şu şekilde sıraladı:

MAL VARLIKLARINA EL KONULMALI

Tüm fon şirketlerinin, yöneticilerinin ve yakınlarının mal varlıklarına ivedilikle el konulmalı, tasfiye kapsamına alınmalı; ödenmiş yüksek prim ve temettüler iade ettirilmelidir.

FON AYRIMI YAPILMALI

Serbest fonlar ile klasik fonlar ayrılmalı, ödemelere klasik fonlardan başlanarak ana para iadesi önceliklendirilmelidir.

GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMELİ

Hazine, SPK, BDDK, MKK, TEFAS, Takasbank, BIST, MASAK ve kamu bankalarındaki sorumlu yöneticiler görevden alınmalı, siyasi bağlantısı olanlara görev yasağı getirilmelidir.

YAPISAL REFORM

2001 krizi sonrası bankacılıkta yapıldığı gibi sermaye piyasalarında da radikal yapısal reformlar gerçekleştirilmelidir.

KARA PARA SORUŞTURMASI

Tera ve Pusula başta olmak üzere tüm yapılar araştırılmalı, bahis ve uyuşturucu parası girip girmediği açıklanmalıdır.

HÜKÜMET AÇIKLAMA YAPMALI

Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu pisliğin nasıl temizleneceğine ilişkin resmi bir açıklama gelmelidir.