Bir tavsiye hayatını değiştirdi: 72 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirdi

"Ağabeylerim okula giderdi, ben de onların kitaplarını okurdum"

Çocukluk yıllarında ailesinin kendisini okula göndermediğini anlatan Önder, "Annemin çok çocuğu vardı. O dönemde dedem ve babam, ’Okula gidip sevgili mi bulacaksın’ diyerek beni göndermediler. Ağabeylerim okula giderdi, ben de onların kitaplarını okurdum. O dönemde beni okula göndermedikleri için bu yaşıma kadar içimde kaldı. Hep okuma-yazma öğrenmek istedim. Burada bana yardımcı oldular. Yaklaşık bir dönem buraya geldim ve şükürler olsun okumayı çözdüm" şeklinde konuştu.