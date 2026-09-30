Çocukluk yıllarında okula gidemeyen Elif Önder, aradan geçen yıllara rağmen okuma-yazma öğrenme isteğinden vazgeçmedi. Okuma-yazma bilmediği için günlük yaşamında zaman zaman zorluklar yaşayan Önder’in hayatı, torununu parka götürdüğü sırada tanıştığı bir kadının tavsiyesiyle değişti.
Bir tavsiye hayatını değiştirdi: 72 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Gaziantep’te çocukluk yıllarında çeşitli nedenlerle okula gönderilmeyen 72 yaşındaki Elif Önder, yıllardır içinde ukde kalan okuma-yazma öğrenme hayalini gerçeğe dönüştürdü.Kaynak: İHA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi’nde açılan okuma-yazma kursuna başlayan Önder, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği azimle kısa sürede okuma-yazma öğrendi.
Mahallesine yakın olan merkeze düzenli olarak devam eden Önder, çocukluk yıllarından beri kurduğu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, artık otobüslerde gideceği mahalleyi ve ineceği durağı kendi başına okuyabiliyor. Okuma-yazma kursunun ardından Kur’an-ı Kerim kursuna da katılan Önder, eğitim hayatına devam ediyor.
"1 yıldır okuma-yazma öğreniyorum çok mutluyum"
Torununu parka götürdüğü sırada Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi’nden bir kadınla tanıştığını ve onun tavsiyesi üzerine kursa başladığını söyleyen Önder, "Torunumu parka getirmiştim. Aktif Yaşam Merkezi’nden bir hanım bana neden burada oturduğumu sordu. Ben de torunumun annesi çalışıyor, onu biraz dolaştırmak için çıkardığımı söyledim. Sonrasında bana burayı önerdi. Yaşlılara çok güzel eğitimler verildiğini söyleyerek buraya gelmemi tavsiye etti.
Ben de olur mu diye sordum, o da olur dedi. Geldim, başvurumu yaptım, evraklarımı tamamladım ve başladım. Bir senedir buradayım. Okuma-yazma öğrenmeye geldim. Sonrasında Kur’an-ı Kerim kursuna da geliyorum. Çok mutluyum" dedi.
"Ağabeylerim okula giderdi, ben de onların kitaplarını okurdum"
Çocukluk yıllarında ailesinin kendisini okula göndermediğini anlatan Önder, "Annemin çok çocuğu vardı. O dönemde dedem ve babam, ’Okula gidip sevgili mi bulacaksın’ diyerek beni göndermediler. Ağabeylerim okula giderdi, ben de onların kitaplarını okurdum. O dönemde beni okula göndermedikleri için bu yaşıma kadar içimde kaldı. Hep okuma-yazma öğrenmek istedim. Burada bana yardımcı oldular. Yaklaşık bir dönem buraya geldim ve şükürler olsun okumayı çözdüm" şeklinde konuştu.
"Bir otobüse binince kendimi cahil gibi hissediyordum"
Okuma-yazma bilmediği dönemlerde toplu taşıma kullanırken kendisini çaresiz hissettiğini belirten Önder, "Bir otobüse binince kendimi cahil gibi hissediyordum. Şimdi okuyup hangi mahalleye gideceğimi, hangi mahallede ineceğimi bilmek başka bir şey. Artık daha rahatım. Çok mutluyum. Güzel bir şey, gerçekten çok güzel bir etkinlik. Allah Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’den ve burada görev yapan herkesten razı olsun. Hepsi güler yüzlü, bize karşı çok güzel davranıyorlar" diye konuştu.