Türkiye’de emekli aylığının tutarını, çalışanın sigortalılık süresi boyunca SGK’ya bildirilen prime esas kazançları ile aylık bağlama oranı doğrudan etkiliyor.
Emekli maaşını iki katına çıkaran 7 yıl detayı
Emekli aylığı hesaplamasında prime esas kazanç ve aylık bağlama oranı belirleyici olurken, emeklilik statüsünü son 7 yıldaki prim dağılımı belirliyor. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalılar için son 3,5 yılda en çok prim ödenen statü geçerli sayılıyor.Kaynak: Diğer
Aylık bağlama oranı, ödenen toplam prim gün sayısına göre belirleniyor ve her 360 prim günü için yüzde 2 oranı uygulanıyor.
Hesaplamalara ayrıca enflasyon verileri ile Türkiye’nin büyüme performansı da dahil ediliyor.
YILLARA GÖRE DEĞİŞEN AYLIK BAĞLAMA ORANLARI
Mevzuatta yapılan düzenlemeler nedeniyle 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemlerde farklı hesaplama yöntemleri uygulanıyor:
1999 ÖNCESİ
Aylık bağlama oranı prim gün sayısına bağlı olarak yüzde 60 ile yüzde 76 arasında uygulanıyordu.
1999 DÜZENLEMESİ
Oran yüzde 35 olarak belirlendi ve takip eden her yıl için yüzde 2 artış getirildi.
2008’E KADAR
Bu kademeli sistemle aylık bağlama oranı yüzde 50 seviyelerine kadar geriledi.
EMEKLİLKTE SON 7 YIL VE 3,5 YIL KURALI NEDİR?
Hangi statüden (SSK mı, Bağ-Kur mu) emekli olunacağını belirleyen temel unsur, çalışma hayatının son 7 yılındaki (2 bin 520 günlük) prim dağılımı oluşturuyor.
SON 3,5 YIL DETAYI
Son 7 yıl içinde hem SSK hem Bağ-Kur kapsamında çalışılmışsa, son 3,5 yıllık (1.261 günlük) süreye bakılıyor.
Bu dönemde hangi statüde daha fazla prim ödenmişse emeklilik işlemleri o statü üzerinden yürütülüyor.
1 EKİM 2008 SONRASI SİGORTALILAR
İlk sigortalılık tarihi 1 Ekim 2008 ve sonrası olanlar için son 7 yıl kuralı uygulanmıyor. Bu kişilerde emeklilik statüsü, tüm sigortalılık süresi boyunca ödenen primlerin tamamına göre belirleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR ARASINDAKİ PRİM GÜNÜ FARKI
Emeklilik şartlarında statülere göre aranan prim gün sayıları farklılık gösteriyor.
Genel olarak belirli dönemler itibarıyla SSK kapsamında emeklilik için 7 bin 200 gün prim aranırken, Bağ-Kur kapsamında 9 bin gün prim ödeme şartı bulunuyor.