Emekli maaşını iki katına çıkaran 7 yıl detayı

1999 ÖNCESİ

Aylık bağlama oranı prim gün sayısına bağlı olarak yüzde 60 ile yüzde 76 arasında uygulanıyordu.

1999 DÜZENLEMESİ

Oran yüzde 35 olarak belirlendi ve takip eden her yıl için yüzde 2 artış getirildi.

2008’E KADAR

Bu kademeli sistemle aylık bağlama oranı yüzde 50 seviyelerine kadar geriledi.