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Anasayfa Ekonomi Borsanın yarım asırlık çınarı iflas eşiğinde

Borsanın yarım asırlık çınarı iflas eşiğinde

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından ve borsada işlem gören Uşak Seramik Sanayi AŞ, bozulan mali yapısını toparlamak ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla konkordato başvurusunda bulundu. İşte sürecin tüm detayları

Kaynak: Ekonomi Servisi
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Borsanın yarım asırlık çınarı iflas eşiğinde - Resim: 1

Uşak'ın Banaz ilçesinde sürdüren 54 yıllık şirketin talebi, Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

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Borsanın yarım asırlık çınarı iflas eşiğinde - Resim: 2

29 Eylül 2026 tarihinde alınan mahkeme kararıyla, şirketin borç yapılandırma sürecini yönetmek üzere üç kişilik bir geçici konkordato komiser heyeti atandı.

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Borsanın yarım asırlık çınarı iflas eşiğinde - Resim: 3

Verilen geçici mühlet kararıyla birlikte şirket yasal koruma altına alındı.

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Borsanın yarım asırlık çınarı iflas eşiğinde - Resim: 4

Bu kapsamda, kanuni istisnalar (imtiyazlı alacaklar) dışında şirkete yönelik yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak, mevcut takipler durdurulacak ve rehinli malların satışı engellenecek

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Borsanın yarım asırlık çınarı iflas eşiğinde - Resim: 5

KRİZİN SİNYALLERİ ÖDEME GECİKMESİYLE GELMİŞTİ

Şirketin konkordato sürecine giden yoldaki ilk belirgin sıkıntısı geçtiğimiz hafta su yüzüne çıkmıştı. Uşak Seramik, 22 Eylül’de yatırımcılarına yapması gereken tahvil ve kupon ödemelerini zamanında gerçekleştirememişti.

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Borsanın yarım asırlık çınarı iflas eşiğinde - Resim: 6

Yönetim bu durumu teknik ve operasyonel aksaklıklara bağlamış ve işlemlerin 23 Eylül'de tamamlanacağını duyurmuştu.

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Borsanın yarım asırlık çınarı iflas eşiğinde - Resim: 7

BORSA İSTANBUL’DAN HIZLI MÜDAHALE

Konkordato ilanının ardından Borsa İstanbul (BİST) cephesinden de yatırımcıları yakından ilgilendiren kararlar geldi. BİST yönetimi, USAK kodlu payların Yakın İzleme Pazarı’na alınmasını kararlaştırdı.

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Borsanın yarım asırlık çınarı iflas eşiğinde - Resim: 8

Şirket hisseleri 30 Eylül'de işleme kapatılacak ve 1 Ekim'den itibaren yeni pazarında işlem görmeye devam edecek.

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Borsanın yarım asırlık çınarı iflas eşiğinde - Resim: 9

Öte yandan, hisselerdeki dalgalanmalara karşı 25 Eylül'de devreye alınan "açığa satış ve kredili işlem yasağı" tedbirinin de 23 Ekim 2026 tarihine kadar devam edeceği hatırlatıldı.

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Borsanın yarım asırlık çınarı iflas eşiğinde - Resim: 10

Uşak Seramik'in gelecekteki akıbeti, mahkemenin ilerleyen süreçte vereceği kararlar ve komiser heyetinin hazırlayacağı raporlara bağlı olacak

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