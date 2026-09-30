İzmir’de şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çiftin karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Ancak, davanın kendisinden çok dosyadaki ilginç gerekçeler dikkat çekti.
Yargıtay'dan tartışmalı emsal karar: Bunu yapmak boşanma sebebi sayıldı
İzmir'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açan çiftin dosyasında Yargıtay'dan emsal karar çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
İddialara göre koca, evin kapı kilidini değiştirerek eşini dışarıda bıraktı ve evden uzaklaştırdı. Kocanın bu hareketine karşılık ise kadının gece saatlerinde durmadan ev işi ve temizlik yaparak ev halkına huzursuzluk verdiği ifade edildi.
Yargıtay'dan emsal karar
Dosyayı inceleyen Yargıtay, boşanma davalarında emsal teşkil edecek bir karara vardı. Yüksek mahkeme, erkeğin kilit değiştirerek eşini eve almaması ile kadının gece vakti temizlik yaparak evdekileri rahatsız etmesi eylemlerini hukuki açıdan değerlendirerek her iki tarafın eylemlerinin de evlilik birliğini sarstığına hükmederek iki tarafı da eşit kusurlu saydı.
Karar, kamuoyunda tartışmaların ateşini fitilledi
Show TV'de yer alan habere göre, Yargıtay'ın gece temizliğini boşanma davasında kusur sayması vatandaşları ikiye böldü. Kamuoyunun bir kısmı bu durumu eleştirerek, yaşananın oldukça nadir bir durum olduğunu ve kapı anahtarının değiştirilmesinin temel sorun olduğunu ifade etti.
Temizlik saatinin kişinin çalışma durumuna göre değişebileceğini söyleyen bazı kişiler ise, çalışan bir kadının gece temizlik yapmasının normal karşılanabileceğini fakat ev hanımı için bu durumun anlamı olmadığını olduğunu belirtti.
Temizliğin genel anlamda rahatsız edici bir durum olmadığını ifade edenlerin yanı sıra, evlilikte eşlerin birbirlerinin yaşam koşullarına ve durumlarına karşılıklı saygı göstermesi gerektiğine parmak basan vatandaşlar da oldu.
Verilen bu karar, evlilik içindeki gündelik yaşam alışkanlıklarının sınırlarının aşıldığı durumlarda, hukuki olarak boşanma davalarında nasıl bir kusur değerlendirmesine konu olabileceğini açık bir şekilde göstermiş oldu.