Yargıtay'dan tartışmalı emsal karar: Bunu yapmak boşanma sebebi sayıldı

Temizlik saatinin kişinin çalışma durumuna göre değişebileceğini söyleyen bazı kişiler ise, çalışan bir kadının gece temizlik yapmasının normal karşılanabileceğini fakat ev hanımı için bu durumun anlamı olmadığını olduğunu belirtti.

Temizliğin genel anlamda rahatsız edici bir durum olmadığını ifade edenlerin yanı sıra, evlilikte eşlerin birbirlerinin yaşam koşullarına ve durumlarına karşılıklı saygı göstermesi gerektiğine parmak basan vatandaşlar da oldu.