Kaynak: ANKA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenilenen Malatya Havalimanı'nın 26 bin 765 metrekarelik yeni terminal binasının ilk yolcularını karşıladığını açıkladı. Yeni terminalle, havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 1 milyon 200 binden 2 milyon 500 bine yükseltildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yenilenen Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binası ilk yolcularını karşıladı. İstanbul'dan gelen uçak saat 07.45'te yeni terminale iniş yaparken dönüş uçuşu saat 08.30'da gerçekleştirildi. 26 bin 765 metrekarelik yeni terminal binamızla havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 1 milyon 200 binden 2 milyon 500 bine çıkardık. 13 uçak park alanı ve 498 araç kapasiteli otoparkıyla Malatya'nın hava ulaşımını daha güçlü bir altyapıyla buluşturduk."