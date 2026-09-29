Kaynak: ANKA

Aydın’ın Karacasu ilçesinde başlayan zeytin hasadında üreticiler ve tarım işçileri derin kriz yaşıyor. Bu yıl rekoltenin yüksek olmasına rağmen ürünlerini bekledikleri fiyata satamayan çiftçiler; işçilik ve akaryakıt giderlerinin yükselmesi, buna karşın zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının gerilemesi nedeniyle destek çağrısında bulundu.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ AKARYAKIT"

Tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve çiftçinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan bir üretici, "Biz çiftçi olarak üretmezsek bu şehirdeki insanlar ne yiyecek? Maliyetler hep yüksek. Üretmek zorundayız ama bizim en büyük sorunumuz akaryakıt" ifadelerini kullandı.

Zeytinin kilogramının yaklaşık 30 liradan satıldığına dikkati çeken üreticiler, tek bir işçinin yevmiyesini karşılayabilmek için yüksek miktarda zeytin satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yağlık zeytinde ise yağın kilosunun yaklaşık 140 lira seviyesinde olduğunu belirten çiftçiler, sıkım ve işleme harcamaları eklendiğinde net gelirin daha da düştüğünü aktardı.

"KENDİ ZEYTİNİMİ DALINDA BIRAKIP YEVMİYEYE GELDİM"

Emekli aylığının yetersizliği nedeniyle tarlaya çalışmaya geldiğini belirten bir üretici, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle özetledi: "Bak buraya yevmiyeye geliyoruz. Kendi zeytinim var, kendi dalında bıraktım. Yevmiyeye gideyim daha iyi. En azından maliyetimiz yok, masrafımız olmayacak."

Zeytin üretiminin ve mahsulün artmasına rağmen alıcı bulunamadığına değinen tarım işçileri, rekolte artışının fiyatlar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti.

"1500 LİRA YEVMİYE YETMİYOR"

Hasatta çalışan kadın işçiler de yükselen hayat pahalılığından şikayetçi. Günlük 1500 lira yevmiye aldıklarını söyleyen bir kadın işçi, "1500 lira yevmiye parası alıyoruz. Sence kurtarıyor mu? Biz kurtarmıyoruz, biz açız, yetmiyor" diyerek et, süt, yoğurt gibi temel gıda ürünlerini ve giyim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi.

Aynı işçi, geçen yıl zeytinyağının kilosunun 250 lira civarında seyrettiğini, bu yıl ise fiyatların 200 hatta 150 liraya kadar gerilediğini vurguladı.