Kaynak: ANKA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, yükselen yaşam maliyetleri ve alım gücündeki kayıp nedeniyle ay sonunu getirmekte zorlandıklarını anlattı.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan vatandaşlar, mevcut gelirleriyle tasarruf yapmanın bir yana temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi.

“MAAŞ 10 GÜN YETİYOR, 20 GÜN YARDIMLA GEÇİNİYORUZ”

Emekli bir vatandaş, maaşının yalnızca 10 gün yettiğini belirterek kalan günlerde ek iş ve yardımlarla yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

“Emekliyim. Ne tasarrufu, karnımızı doyuramıyoruz” diyen vatandaş, şöyle konuştu:

“Maş 10 günü geçiyor, 20 gün de sağdan soldan çalışmayla, yardımla geçiniyoruz. Eskiden tasarruf yapılıyordu, şimdi millet çok çaresiz. Ben emekli olduğumda maaşımla 6 çeyrek altın alıyordum. Şimdi 2,5 çeyrek alıyorum. Tasarruf nasıl yapacağız, karnımızı doyuramıyoruz.”

“BEN KARNIMI DOYURAMIYORUM Kİ ÇEYREK ALAYIM”

Bir başka vatandaş da geçmişte birikim yapabildiğini ancak artık bunun mümkün olmadığını belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Tasarruf yapamıyorum. Eskiden yapılıyordu, şimdi yok. Ben karnımı doyuramıyorum ki çeyrek alayım. Verdikleri para başına çalınsın, böyle para mı olur? Kendileri alıyor 200 bin lira, bize veriyorlar 15 bin lira. Öğlen simit, ekmek, poğaça yiyeceğim.”

“ÇEYREK ALTININ RENGİ NASIL?”

Başka bir vatandaş ise altın biriktirmenin kendisi için artık erişilemez olduğunu belirterek, “Karnımızı zor doyuruyoruz. Çeyrek altının rengi nasıl? Görmedim, hiç almam. Ne ile alacağım? Kaç lira maaş veriyorlar ki artıracağım?” diye konuştu.

Vatandaşların anlattıkları, artan yaşam maliyetleri karşısında düşük ve sabit gelirli kesimlerin tasarruf bir yana günlük ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığını ortaya koydu.