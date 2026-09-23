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Sermaye piyasalarını sarsan fon krizi, 16 Eylül'de Tera Portföy ve Pusula Portföy gibi kurumlara ait bazı yatırım fonlarının temerrüde düşmesiyle patlak vermişti. Fon skandalı ise konuşulmaya devam ediyor.

‘SPK'YA UYARI MEKTUBU YAZDIM’

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak ise fon krizindeki sorunun 2021 yılında başladığını açıkladı. Özlem Gürses’in YouTube kanalında konuşan Başak, 2021 yılını işaret ederek, SPK'ya uyarı mektubu yazdığını aktardı.

Başak şu ifadeleri kullandı:

"2021'de Kasım Garipoğlu ile 350 milyon dolarlık bir para trafiği var. Bu para trafiği savcılık iddianamesinde geçiyor. Bu kara para, 2021'de kurulan 12 kişilik kapalı fonun ilk yapı harcını oluşturuyor. Fon kapalıyken fona yatırılan para 524 kat arttı. Tüm bu para hareketleri sabitken, SPK bu şirkete halka arz izni verdi. Halka arz izni verilmeden önce ben SPK'ya uyarı mektubu yazdım. -Daha sonra bu şirkete BDDK tarafından banka kurma izni de verildi."

NE OLMUŞTU?

Sermaye piyasalarını sarsan fon krizi, 16 Eylül'de Tera Portföy ve Pusula Portföy gibi kurumlara ait bazı yatırım fonlarının temerrüde düşmesiyle başlamıştı.

Yaşanan bu büyük dalgalanmanın ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hızla devreye girerek 7 farklı portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonu işleme kapattı ve söz konusu fonların tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya uzatmıştı.

Yürütülen geniş çaplı manipülasyon soruşturması kapsamında Hedef Holding, Destek Holding ve Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) hisselerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığına dair önemli bulgulara ulaşıldı.

Bu tespitler sonrasında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda üst düzey yönetici gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği süreçte Borsa İstanbul'da meydana gelen sert düşüşler yatırımcıları ağır kayıplara uğrattı.