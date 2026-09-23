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Babacan, MSCI’ın Türkiye’deki hisse senedi piyasalarına ilişkin uyarı yaptığını, Hazine ve Maliye Bakanı’nın da daha önce sorunlara defalarca dikkat çektiğini söyledi. NOW TV ekranlarında İlker Karagöz'ün programına konuk olan Babacan şu ifadeleri kullandı:



'MENFAAT ELDE EDENLER KİMLER?'

“Müdahalede niçin geç kalındı? Neden erkenden tedbirler alınmadı? Olanlardan doğrudan veya dolaylı menfaat elde edenler kimler? Kimlerin ihmali var?”

Babacan, sürecin hem yargı hem de idari denetim açısından soruşturulması gerektiğini belirterek, olayların tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını istedi.

“Sorumluluğu olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” diyen Babacan, sermaye piyasalarında yaşanan krizde sorumluluk zincirinin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.





