Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Bandırma Tarım Fuarı'nı ziyaret ederek tarım makinelerinin fiyatlarını inceledi.

Fuardaki traktör reyonlarını gezen Çömez, 110 beygir gücündeki çift çeker bir traktörün fiyatının 3 milyon 350 bin TL olduğunu öğrendi.

Çömez, traktörün bugünkü fiyatından hareketle çiftçinin son 5 yılda değişen alım gücüne ilişkin hesaplama yaptı.

100 TON BUĞDAYDAN 250 TONA ÇIKTI

Çömez, aynı özelliklerdeki bir traktörün 5 yıl önce yaklaşık 100 ton buğday satılarak alınabildiğini, bugün ise aynı traktörü satın alabilmek için 250 ton buğday satılması gerektiğini söyledi.

Çömez yaptığı hesaplamayı şu sözlerle anlattı:

“Bundan beş sene önce 100 ton buğday satıp alınabiliyordu. Hesaplarını yaptım. Çift çeker, 110 beygir traktör… Bandırma Tarım Fuarı'ndayız. Beş yıl önce bir çiftçi 100 ton buğday satıp bunu alabiliyordu. Bugün aynı traktörü almak için 250 ton buğday satması lazım.”

GİRDİ MALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Çiftçinin üretim maliyetlerinin de yükseldiğini belirten Çömez, tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini savundu.

Enerji, gübre, mazot, ilaç ve tohum maliyetlerine işaret eden Çömez, şunları söyledi:

“Çiftçinin girdi maliyetlerini; enerji, gübre, mazot, ilaç ve tohum maliyetini azaltmak lazım ki çiftçi daha kolay traktör alabilsin.”

Çömez'in açıklamasında, traktörün fiyatındaki değişimden ziyade çiftçinin aynı traktörü satın alabilmek için satması gereken buğday miktarının 5 yılda 100 tondan 250 tona yükseldiği vurgulandı.