Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

TÜRKİYE'DEN BEŞ ŞİRKET

Türkiye'den bu yıl listeye 5 şirket girdi. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve MKE'nin yanı sıra ilk kez listeye dahil olan ARCA Savunma da dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer aldı.