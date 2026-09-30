Dünyanın önde gelen savunma sanayii şirketlerinin yer aldığı ilk 100 listesinde Türkiye’den önemli firmalar da bulunuyor.
Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Türkiye, savunma sanayisinde hayata geçirdiği stratejik adımlarla küresel ölçekte dikkat çekmeye devam ediyor. Yerli ve milli projelerle büyüyen beş Türk savunma şirketi, dünyanın en büyük savunma sanayii firmalarının sıralandığı listelerde giderek daha fazla yer alıyor. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Kara, hava, deniz ve uzay teknolojilerinden insansız sistemlere, elektronik harp çözümlerinden füze ve radar teknolojilerine kadar geniş alanda faaliyet gösteren şirketler, Türkiye'nin savunma ekosistemindeki yükselişini ortaya koyuyor.
TÜRKİYE'DEN BEŞ ŞİRKET
Türkiye'den bu yıl listeye 5 şirket girdi. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve MKE'nin yanı sıra ilk kez listeye dahil olan ARCA Savunma da dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer aldı.
ARCA Savunma'nın listeye 53'üncü sıradan girmesi, Türkiye açısından sıralamanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.
Şirketin 2025 yılı savunma geliri 3 milyar dolar olarak açıklanırken, söz konusu gelirin şirketin toplam gelirinin yüzde 100'ünü oluşturduğu bildirildi.
ARCA Savunma, bu performansıyla 48'inci sıradaki TUSAŞ'ın hemen arkasında, 64'üncü sırada bulunan ROKETSAN'ın ise önünde yer aldı.
ASELSAN ZİRVEDEKİ TÜRK ŞİRKETİ OLDU
Türkiye'nin listede en üst sırada bulunan şirketi ASELSAN oldu. Geçen yıl 43'üncü sırada yer alan ASELSAN, 2025 yılında elde ettiği 4,46 milyar dolarlık savunma geliriyle 40'ıncı basamağa yükseldi.
TUSAŞ ise 3,65 milyar dolarlık savunma geliriyle 48'inci sırada yer aldı. Şirket, geçen yılki 47'nci sıraya göre bir basamak geriledi.
Listenin öne çıkan diğer Türk şirketi ROKETSAN oldu.
Geçen yıl 71'inci sırada bulunan şirket, 2,37 milyar dolarlık savunma geliriyle bu yıl 64'üncü sıraya yükseldi.
MKE ise 1,42 milyar dolarlık savunma geliriyle listenin 81'inci basamağında yer aldı.
Buna karşılık geçen yıl 78'inci sırada bulunan ASFAT, 2026 Top 100 listesine giremedi.
Türkiye'nin listede 5 şirketle temsil edilmesi ve ARCA Savunma'nın ilk kez 53'üncü sıradan listeye girmesi, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki yükselişini gösteren gelişmeler arasında öne çıktı.