Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Türkiye, savunma sanayisinde hayata geçirdiği stratejik adımlarla küresel ölçekte dikkat çekmeye devam ediyor. Yerli ve milli projelerle büyüyen beş Türk savunma şirketi, dünyanın en büyük savunma sanayii firmalarının sıralandığı listelerde giderek daha fazla yer alıyor. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri... - Resim: 1

Dünyanın önde gelen savunma sanayii şirketlerinin yer aldığı ilk 100 listesinde Türkiye’den önemli firmalar da bulunuyor.

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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri... - Resim: 2

Kara, hava, deniz ve uzay teknolojilerinden insansız sistemlere, elektronik harp çözümlerinden füze ve radar teknolojilerine kadar geniş alanda faaliyet gösteren şirketler, Türkiye'nin savunma ekosistemindeki yükselişini ortaya koyuyor.

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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri... - Resim: 3

TÜRKİYE'DEN BEŞ ŞİRKET

Türkiye'den bu yıl listeye 5 şirket girdi. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve MKE'nin yanı sıra ilk kez listeye dahil olan ARCA Savunma da dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer aldı.

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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri... - Resim: 4

ARCA Savunma'nın listeye 53'üncü sıradan girmesi, Türkiye açısından sıralamanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.

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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri... - Resim: 5

Şirketin 2025 yılı savunma geliri 3 milyar dolar olarak açıklanırken, söz konusu gelirin şirketin toplam gelirinin yüzde 100'ünü oluşturduğu bildirildi.

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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri... - Resim: 6

ARCA Savunma, bu performansıyla 48'inci sıradaki TUSAŞ'ın hemen arkasında, 64'üncü sırada bulunan ROKETSAN'ın ise önünde yer aldı.

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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri... - Resim: 7

ASELSAN ZİRVEDEKİ TÜRK ŞİRKETİ OLDU

Türkiye'nin listede en üst sırada bulunan şirketi ASELSAN oldu. Geçen yıl 43'üncü sırada yer alan ASELSAN, 2025 yılında elde ettiği 4,46 milyar dolarlık savunma geliriyle 40'ıncı basamağa yükseldi.

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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri... - Resim: 8

TUSAŞ ise 3,65 milyar dolarlık savunma geliriyle 48'inci sırada yer aldı. Şirket, geçen yılki 47'nci sıraya göre bir basamak geriledi.

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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri... - Resim: 9

Listenin öne çıkan diğer Türk şirketi ROKETSAN oldu.

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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri... - Resim: 10

Geçen yıl 71'inci sırada bulunan şirket, 2,37 milyar dolarlık savunma geliriyle bu yıl 64'üncü sıraya yükseldi.

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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri... - Resim: 11

MKE ise 1,42 milyar dolarlık savunma geliriyle listenin 81'inci basamağında yer aldı.

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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri... - Resim: 12

Buna karşılık geçen yıl 78'inci sırada bulunan ASFAT, 2026 Top 100 listesine giremedi.

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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri... - Resim: 13

Türkiye'nin listede 5 şirketle temsil edilmesi ve ARCA Savunma'nın ilk kez 53'üncü sıradan listeye girmesi, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki yükselişini gösteren gelişmeler arasında öne çıktı.

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