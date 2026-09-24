Kaynak: Haber Merkezi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile birlikte Sakarya’nın Kocaali ilçesini ziyaret ederek fındık üreticileri ve bölge halkıyla buluştu. Saha çalışması kapsamında üreticilerin sorunlarını dinleyen Babacan, fındık alım fiyatları ve artan üretim maliyetlerine ilişkin sitemlerle karşılaştı.

"MEMLEKETİN GELDİĞİ HAL BU"

Fındık üreticisinin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken Babacan, Türkiye'nin toplam fındık ihracat geliri ile borsa spekülasyonlarında öne çıkan rakamları karşılaştırarak tepkisini dile getirdi. Üreticinin kilosunun ve maliyetinin hesabını yapmak zorunda kaldığını belirten Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Birileri 20 milyar dolar vuruyor geçiyor. Burada şimdi 280 kilo, 80 kilo hesabını yapıyoruz. Türkiye'nin toplam fındık üretiminin, ihracatının tamamı yaklaşık 2,5 milyar dolar falan kabaca. Bütün üretim; Giresun'dan Ordu'ya, Sakarya'dan Karadeniz'in tamamına kadar hepsi bu kadar yapıyor. 20 milyar doları vurup geçiyorlar. Memleketin geldiği hal bu."

Üreticilerin girdi maliyetlerinin karşılanabilmesi ve fındığın hak ettiği değeri bulması gerektiğine vurgu yapılan ziyarette, bölge esnafı ve vatandaşlar da ekonomik şartlar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi.