İmza atıldı: Türklere vize resmen kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmamak kaydıyla diğer ülkeye giriş, transit geçiş, çıkış ve geçici kalışlarda vizeden muaf olacak.