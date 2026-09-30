Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki temaslarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İmza atıldı: Türklere vize resmen kaldırıldı
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize zorunluluğundan karşılıklı olarak muaf tutulmasını öngören anlaşmayı onayladı.Kaynak: AA
Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan habere göre Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize zorunluluğundan karşılıklı olarak muaf tutulmasına yönelik imzalanan anlaşma kabul edildi.
Türkiye ve Suudi Arabistan, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısının ardından diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize zorunluluğundan karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı imzalamıştı.
Ardından, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize zorunluluğundan karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmamak kaydıyla diğer ülkeye giriş, transit geçiş, çıkış ve geçici kalışlarda vizeden muaf olacak.