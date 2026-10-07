Kaynak: İHA

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Merkez ilçeye bağlı Ulumescit köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda yapılan çalışmalarda, 3 farklı noktada yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, ormanlık alandaki ekim alanları ile şüphelilerin ikamet ve araçlarında adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda arama yapıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Aramalarda 288 kök kenevir bitkisi, 13,2 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 26 adet 7,65 milimetre fişek, 19 adet av tüfeği fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.