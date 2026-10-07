Emekli vatandaşın isyanı: Her gün çay-simit yiyerek yaşıyorum

Konya'da mikrofon uzatılan bir emekli vatandaş, geçim sıkıntısını çarpıcı sözlerle anlattı. "Normal bir kahvaltı yapamıyorum" diyen emekli, ay sonunu getirebilmek için her gün sadece bir çay ve bir simitle günü geçiştirdiğini söyledi.