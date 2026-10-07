Milyarlık fon vurgunu gündemdeki yerini koruyor. Fon vurgununda milyarlar kazandığı ortaya çıkan eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayın Kaya'nın hala ifadesinin alınmamasına da tepkiler gelmeye devam diyor.

"ŞEBEKE, SİYASET, BÜROKRASİ ÜÇGENİ VAR"

Dolandırıcılığın bu kadar büyük boyutlara ulaşmasının ancak siyasi iktidar ve bürokrasi içinden sağlanan destekle mümkün olabileceğini ifade eden Babacan, "Bu dolandırıcılık şebekesine kimler destek verdi? Bunları kimler korudu? Olanlara kimler göz yumdu? Milleti, devleti soyan; tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalan; hukuk tanımayan; hakkı, adaleti paspas eden o ‘Şer Üçgeni’nin bir başka örneğiyle karşı karşıyayız. Evet; şebeke, siyaset, bürokrasi. Belli ki bu dolandırıcılığı yapanlar kendilerine güvenmişler." değerlendirmesinde bulundu.

"NEDEN BU KADAR BEKLEDİNİZ?"

Adalet Bakanı, Hazine Bakanı ve AK Parti yöneticilerinin açıklamalarına dikkat çeken Babacan, yetkililerin durumu çok önceden bildiğini ancak MSCI'ın uyarısına kadar harekete geçilmediğini öne sürdü. SPK'nın IBAN açıklamasına da tepki gösteren Babacan, "Çalabildiğiniz kadar çalın. Eğer yakalanmazsanız sizindir, yakalanırsanız iade edersiniz olur biter. Bu, hırsızlığa ve dolandırıcılığa teşviktir" dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek Kamu İhale Yasası ve İmar Rantları Yasası'nın değiştirilmesi çağrısında bulunan Babacan, iktidarın enflasyonla mücadele politikalarını da eleştirerek, enflasyonu düşürme görevinin yargıya verilemeyeceğini belirtti.