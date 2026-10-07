Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti

MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti

MasterChef Türkiye 2026'da stüdyoya giren aileler tezgahta baklava açtı. Tarihi gecede mavi takımla kırmızı takımın kaptanı belli olurken haftanın yeni takımlarını ilk kez yarışmacıların aileleri kurdu. İşte nefes kesen gecede yaşananlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti - Resim: 1

MasterChef’te haftanın takımları 6 Ekim 2026 Salı akşamı yanıtını buldu. TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşan MasterChef’te dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yükseldi.

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MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti - Resim: 2

Yarışmacıların aileleriyle birlikte mutfakta baklava hazırladığı bölümde, takımları da kaptanlar yerine aileler seçti ve haftanın yeni kırmızı ile mavi takım yarışmacıları belli oldu.

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MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti - Resim: 3

Kıran kırana geçen yarışmada, mavi takım kaptanı Tolga oldu. Peki, dün akşam MasterChef’te takımlar nasıl kuruldu? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, zaferi kim elde etti?

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MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti - Resim: 4

İşte, MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ve ayrıntılar...

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MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti - Resim: 5

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yeni sezon macerasına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye 2026’da dün akşam yarışmacılar önlüklerini giyerek kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Dün gece yarışmada sıra dışı anlar yaşandı.

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MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti - Resim: 6

Yarışmacılara sürpriz yapan şefler, yarışmacıların ailelerini stüdyoya davet etti. Kaptanlık oyununda yarışmacılar aileleriyle beraber baklava yapmak için önlük giydi.

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MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti - Resim: 7

Tam 1 saatlik süre sonunda en başarılı baklavayı yapan isimler öne çıktı.

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MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti - Resim: 8

Şeflerin kararı ile MasterChef’te bu hafta mavi takım kaptanı Tolga oldu.

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MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti - Resim: 9

Kırmızı takım kaptanı ise Nilay seçildi.

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MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti - Resim: 10

BİR İLK YAŞANDI

MasterChef’te bir ilk yaşandı. Bu sefer takımı oluşturmak için yarışmacıları kaptanlar değil kaptanların ailesi seçti.

Dün akşam MasterChef Türkiye 2026’da haftanın takımları şöyle oldu:

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MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti - Resim: 11

MAVİ TAKIM

Tolga (Kaptan)

Bahar

Armağan

Şükran

Emre

Eyyüp Can

Burçin

Tolgahan

Şirin Gül

11 12
MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti - Resim: 12

KIRMIZI TAKIM

Nilay (Kaptan)

Muhammed

Nurten

Enes

Ayşe

Hasan Alp

Şadi

Kübra

12 12
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