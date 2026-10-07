MasterChef’te haftanın takımları 6 Ekim 2026 Salı akşamı yanıtını buldu. TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşan MasterChef’te dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yükseldi.
MasterChef'te nefesler kesildi: Jüri kararını verdi, kaptanlar değişti
MasterChef Türkiye 2026'da stüdyoya giren aileler tezgahta baklava açtı. Tarihi gecede mavi takımla kırmızı takımın kaptanı belli olurken haftanın yeni takımlarını ilk kez yarışmacıların aileleri kurdu. İşte nefes kesen gecede yaşananlar...Kaynak: Haber Merkezi
Yarışmacıların aileleriyle birlikte mutfakta baklava hazırladığı bölümde, takımları da kaptanlar yerine aileler seçti ve haftanın yeni kırmızı ile mavi takım yarışmacıları belli oldu.
Kıran kırana geçen yarışmada, mavi takım kaptanı Tolga oldu. Peki, dün akşam MasterChef’te takımlar nasıl kuruldu? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, zaferi kim elde etti?
İşte, MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ve ayrıntılar...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yeni sezon macerasına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye 2026’da dün akşam yarışmacılar önlüklerini giyerek kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Dün gece yarışmada sıra dışı anlar yaşandı.
Yarışmacılara sürpriz yapan şefler, yarışmacıların ailelerini stüdyoya davet etti. Kaptanlık oyununda yarışmacılar aileleriyle beraber baklava yapmak için önlük giydi.
Tam 1 saatlik süre sonunda en başarılı baklavayı yapan isimler öne çıktı.
Şeflerin kararı ile MasterChef’te bu hafta mavi takım kaptanı Tolga oldu.
Kırmızı takım kaptanı ise Nilay seçildi.
BİR İLK YAŞANDI
MasterChef’te bir ilk yaşandı. Bu sefer takımı oluşturmak için yarışmacıları kaptanlar değil kaptanların ailesi seçti.
Dün akşam MasterChef Türkiye 2026’da haftanın takımları şöyle oldu:
MAVİ TAKIM
Tolga (Kaptan)
Bahar
Armağan
Şükran
Emre
Eyyüp Can
Burçin
Tolgahan
Şirin Gül
KIRMIZI TAKIM
Nilay (Kaptan)
Muhammed
Nurten
Enes
Ayşe
Hasan Alp
Şadi
Kübra