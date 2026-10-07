Kaynak: İHA

Sinop’un Dikmen ilçesine bağlı Büyükdağ köyünde ormanlık alanda mantar arayan Sezgin Saatci, beklemediği bir karşılaşma yaşadı. Saatci, bulunduğu bölgede genç bir erkek geyik olduğunu fark etti.

Geyiği bir süre bulunduğu yerden takip eden Saatci, hayvanın bölgeden ayrılmadığını görünce yanına oturarak onu izledi. Bu sırada cep telefonunu çıkaran Saatci, karşılaşma anlarını kayda aldı ve çektiği görüntüleri paylaştı.

Yaşadığı anın kendisi açısından oldukça keyifli olduğunu ifade eden Saatci, videoyu Büyükdağ köyündeki ormanda mantar topladığı sırada çektiğini belirtti. Saatci, geyikle karşılaşmasına ilişkin, "Karşısına oturup onu izlemek çok keyifliydi" dedi.