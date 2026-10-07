Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Başkan Vekili Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından 10 Ekim'de yeniden başkan vekilliği seçimi yapılacak. Meclis'te 6 CHP'li üye de AK Parti'ye geçmişti. Dengeler değişti, belediye AK Parti'ye geçecek.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 1

2024 yılında %56'nın üzerinde bir oyla CHP'nin kazandığı Ataşehir Belediyesi, belediye başkanı ve başkanvekilinin tutuklanması ve meclis üyelerinin AK Parti'ye transfer olması sonrası AK Parti'ye geçiyor.

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 2

İşte CHP'nin sandıkta kazandığı Ataşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçiş sürecinde yaşananlar...

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 3

18 NİSAN 2026

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik ilk büyük operasyon yapıldı.

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın konusu ihale, imar ve iskân işlemlerinde rüşvet iddialarıydı.

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 4

22 NİSAN 2026

Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı.

Aynı gün İçişleri Bakanlığı, Adıgüzel’i Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 5

30 NİSAN 2026

Ataşehir Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek için toplandı. CHP’nin adayı Murat Güneş, üçüncü turda 22 oy aldı. AK Parti’nin adayı Serdar Orhan 14 oyda kaldı.

Böylece Güneş, Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 6

29 EYLÜL 2026

2024 yerel seçimlerinde CHP’den seçilen 6 belediye meclis üyesi AK Parti’ye geçti.

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 7

İsimler:

Oğuz Sarul
Sinan Emrah Yıldırım
Fatih Evliyaoğlu
Abdullah Aslan
Cengiz Kayayurt
Mehmet Alver

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 8

Bu geçişlerle birlikte meclis aritmetiği ciddi biçimde değişti. CHP’nin üye sayısı 19’ düşerken, AK Parti’nin üye sayısı 16’ya yükseldi. Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin de 2 üyesi bulunuyor.

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 9

Üstelik CHP’li Livan Gür’ün görevden uzaklaştırılmış olması nedeniyle Murat Güneş, gelişmenin ardından yaptığı açıklamada “18 meclis üyemizle görevimizin başındayız” dedi.

CHP: 18
AK Parti: 16
MHP: 2

Cumhur İttifakı toplamı da 18.

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 10

Mecliste kritik bir 18-18 dengesi ortaya çıktı.

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 11

3 EKİM 2026

Ataşehir Belediyesi’ne yeniden operasyon yapıldı.

Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı.

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 12

5 EKİM 2026

Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Ataşehir Belediyesi'nde 10 Ekim'de yeniden başkan vekilliği seçimlerinin yapılmasına karar verildi.

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 13

10 Ekim'de yapılacak olacak başkan vekilliği seçimlerinde denge 17-18 AK Parti lehine değişti.

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor - Resim: 14

Tutuklama - transfer - tutuklama eşliğinde gidilecek seçimde AK Parti'nin belediyeyi alması bekleniyor.

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