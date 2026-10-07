Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; üstüne doğru gelen otomobili fark eden yayanın, araç kendisine çarptığı sırada sıçrayıp cama çarptığı, sürücü tarafındaki yan aynayı da tutarak yola savrulmaktan kurtulduğu görüldü.

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Hafif yaralanan yayanın kaldırıma doğru yürüdüğü, çevredeki vatandaşlar ile otomobilden inen sürücü ile yanındaki kişinin de yardımına koştuğu anlar görüntüye yansıdı.