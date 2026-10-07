Kaynak: DHA

Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; üstüne doğru gelen otomobili fark eden yayanın, araç kendisine çarptığı sırada sıçrayıp cama çarptığı, sürücü tarafındaki yan aynayı da tutarak yola savrulmaktan kurtulduğu görüldü.

Hafif yaralanan yayanın kaldırıma doğru yürüdüğü, çevredeki vatandaşlar ile otomobilden inen sürücü ile yanındaki kişinin de yardımına koştuğu anlar görüntüye yansıdı.