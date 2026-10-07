AK Parti Genel Başkan Yardımcısı iken fon vurgununda yaklaşık 2,2 milyar TL kazanç elde eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya gündemdeki yerini korurken, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti.

Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğini dün akşam yayınladığı 'İzmir Marşı' video ile duyuran AK Parti'nin videosu sosyal medyada yankı bulmaya devam ediyor.

AK Parti'nin videosuna Saadet Partisi'nin ardından bir tepki de YENİ Parti'den geldi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇAMAŞIR MAKİNASI"

YENİ Parti sosyal medyada paylaştığı videoda Özgür Özel'in fon vurgunu için sarf ettiği, "Tera fon için ileride daha çok konuşacağız. Bu fon sadece paraya para katılan bir yer değildir arkadaşlar. Dünyanın en büyük çamaşır makinasıdır" sözlerini kullandı.

YENİ Parti'nin videosuna beğeni ve yorum yağıyor.