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Kaynak: İHA

Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticaretinin' önlenmesi ve takibine yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre operasyonda H.K. ve B.S. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 1 kilo 495 gram esrar maddesi, 6 adet kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 2 adet cep telefonu, iklimlendirme sisteminde kullanılan çok sayıda araç gereç ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ve B.S. isimli şahıslar da gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.