Bursa’nın Kestel ilçesi İpekyolu mevkisinde bulunan bir tarladaki barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
AKARYAKIT İSTASYONUNA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, baraka kullanılamaz hale geldi.
Barakanın hemen yanında akaryakıt istasyonunun bulunması endişeye neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin istasyona ulaşması engellendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.