Aile hekimleri için emsal nitelikte karar: Yasal faiziyle ödenecek

Ödenmeyen adli defin ve yerinde ölü muayenesi görev ve nöbet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi. Bu karar bir kez daha gösteriyor ki; idarenin görevlendirmesiyle yerine getirilen bir çalışma, mevzuatta ödeme kalemi açıkça düzenlenmemiş olsa dahi karşılıksız bırakılamaz."