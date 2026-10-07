Yeniçağ Gazetesi
07 Ekim 2026 Çarşamba
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Aile hekimleri için emsal nitelikte karar: Yasal faiziyle ödenecek

Aile hekimleri için emsal nitelikte karar: Yasal faiziyle ödenecek

Hekim Birliği, Manisa’da görev yapan bir aile hekiminin adli defin ve yerinde ölü muayenesi görevleri nedeniyle ödenmeyen nöbet ücretlerine ilişkin açtığı davada İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin hekim lehine karar verdiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Aile hekimleri için emsal nitelikte karar: Yasal faiziyle ödenecek - Resim: 1

Hekim Birliği, Manisa’da görev yapan bir aile hekiminin adli defin ve yerinde ölü muayenesi görevleri nedeniyle ödenmeyen nöbet ücretleri için başlattığı hukuki sürece ilişkin açıklama yaptı.

1 8
Aile hekimleri için emsal nitelikte karar: Yasal faiziyle ödenecek - Resim: 2

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2 8
Aile hekimleri için emsal nitelikte karar: Yasal faiziyle ödenecek - Resim: 3

"Manisa’da görev yapan bir aile hekimi, adli defin ve yerinde ölü muayenesi görevleri nedeniyle ödenmeyen nöbet ücretleri için hukuki yola başvurdu.

3 8
Aile hekimleri için emsal nitelikte karar: Yasal faiziyle ödenecek - Resim: 4

İlk derece mahkemesi, bu görevin 657 sayılı Kanun’un Ek 33. maddesinde sayılan normal, acil veya branş nöbetlerinden biri olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

4 8
Aile hekimleri için emsal nitelikte karar: Yasal faiziyle ödenecek - Resim: 5

Ancak İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi farklı bir değerlendirme yaptı. Mahkeme; aile hekimlerine bu görevlerin verilebildiğini, buna karşılık ücret konusunda mevzuatta bir boşluk bulunduğunu belirterek, bu boşluğun hekimin emeğini karşılıksız bırakmanın gerekçesi olamayacağı sonucuna vardı.

5 8
Aile hekimleri için emsal nitelikte karar: Yasal faiziyle ödenecek - Resim: 6

Kararda, Anayasa’daki angarya yasağı ve ücret hakkı özellikle vurgulandı.

6 8
Aile hekimleri için emsal nitelikte karar: Yasal faiziyle ödenecek - Resim: 7

Sonuç olarak; İstinaf başvurusu kabul edildi. İlk derece mahkemesi kararı kaldırıldı. İdarenin ödeme yapmama işlemi iptal edildi.

7 8
Aile hekimleri için emsal nitelikte karar: Yasal faiziyle ödenecek - Resim: 8

Ödenmeyen adli defin ve yerinde ölü muayenesi görev ve nöbet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi. Bu karar bir kez daha gösteriyor ki; idarenin görevlendirmesiyle yerine getirilen bir çalışma, mevzuatta ödeme kalemi açıkça düzenlenmemiş olsa dahi karşılıksız bırakılamaz."

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro