Kaynak: Haber Merkezi

Gelin alma töreni için yola çıkan damat, düğün gününde beklenmedik bir adres karışıklığı yaşadı. Beraberindekilerle birlikte gelinin bulunduğu eve gittiğini düşünerek kapıyı çalan damat, karşısında gelin yerine farklı bir manzarayla karşılaştı.

Bir süre gelini arayan damat, beklediği kişiyi göremeyince yaşanan duruma anlam vermeye çalıştı. Kısa süre içinde yanlış eve girdiğini fark eden damadın şaşkınlığı, gelin alma telaşının dikkat çeken anlarından biri oldu.

Hatasını anlayan damat, bulunduğu evden ayrılarak gelinin olduğu doğru adrese gitmek üzere yeniden yola çıktı.