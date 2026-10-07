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CHP’den ayrıldıktan sonra bir süre bağımsız kalan Cemil Tugay, 7 Ekim’de AK Parti’ye katıldı. Tugay’ın rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Tam da bu gelişmenin ardından Nahya, belediye transferlerini GSM operatörlerinin “numara taşıma” kampanyalarına benzettiği videosunu yayımladı.

Nahya, Aydın için “Aydın bize geçiyor” derken, Konya bölümünde “İstifa edin, tekrardan bizim partiye geçin” sözleriyle espri yaptı.

Videonun İzmir bölümünde ise:

“Alo İzmir. Çok güzel bir kampanyayla geldik. Bu teklifi kaçırmayın. İlk iki yıl dokunulmaz mazbata.” ifadelerini kullandı.

Skeçte ayrıca “Kayyum diye bir derdiniz kalmayacak” göndermesi de yer aldı.

Videonun finalinde ise sıra Ankara’ya geldi. Nahya’nın yanındaki kişi:

“Ankara’yı da arayalım başkanım. Mansur’ı, bir ihtimal başkanım, ne diyorsunuz?”

diye sordu.

Nahya ise:

“Hadi bir ara bakalım.”

yanıtını verdi.

Nahya’nın videosu, Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katıldığı gün yaptığı İzmir ve Mansur Yavaş göndermeleriyle dikkat çekti.