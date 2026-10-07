Altın cephesindeki belirsizlik devam ediyor. Tahvil faizlerindeki artış ve FED’in şahin politikası altın piyasasındaki yükselişi sınırlıyor.
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ekim 2026)
Tahvil faizlerindeki artış ve FED'in şahin politikaları altın fiyatlarını baskıladı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rakamlar aniden gece yarısı değişti.Gülsüm Hülya Sundu
Bugün ise gözler ABD Merkez Bankası (FED)’in eylül toplantısına ilişkin tutanaklarında olacak. Perşembe günü ise piyasaların gözü kulağı İstanbul Ekonomi Forumu’nda olacak. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TSİ 11.30’da İstanbul’da katılacağı forumda vereceği mesajlar merakla bekleniyor.
Altın piyasası güne sert bir düşüşle giriş yaptı. Ons altın yüzde 0,58’lik bir kayıpla 4 bin 140 dolar seviyelerinde işlem alıyor.
Serbest piyasalarda gram altın ise sabah saatlerinde yüzde 0,55’lik bir düşüşle 6 bin 546 TL bandında işlem kaydetti.
Kapalıçarşı’da altın fiyatları ise birçok yatırımcının merak ettiği konular başında geliyor. Kapalıçarşı’da gram altın güne yüzde 0,53’lük kayıpla 6 bin 599 TL seviyesinde işlem gördü.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ise şu şekilde;
GRAM ALTIN: Saat 07:36:38 itibarıyla alış fiyatı 6.519,27, satış fiyatı ise 6.599,50 olarak belirlenmiştir. Fiyattaki kayıp miktarı 35,03 (-%0,53) olarak kaydedildi.
ÇEYREK ALTIN: Saat 07:36:38 itibarıyla alış fiyatı 10.680,00, satış fiyatı ise 10.756,00 olarak belirlenmiştir. Fiyattaki kayıp miktarı 57,00 (-%0,53) olarak kaydedildi.
YARIM ALTIN: Saat 07:36:38 itibarıyla alış fiyatı 21.360,00, satış fiyatı ise 21.506,00 olarak belirlenmiştir. Fiyattaki kayıp miktarı 114,00 (-%0,53) olarak kaydedildi.
TAM ALTIN: Saat 07:36:38 itibarıyla alış fiyatı 42.608,00, satış fiyatı ise 42.887,00 olarak belirlenmiştir. Fiyattaki kayıp miktarı 228,00 (-%0,53) olarak kaydedildi.
GREMSE ALTIN: Saat 07:36:38 itibarıyla alış fiyatı 105.684,00, satış fiyatı ise 106.708,00 olarak belirlenmiştir. Fiyattaki kayıp miktarı 566,00 (-%0,53) olarak kaydedildi.
HAS ALTIN: Saat 07:36:37 itibarıyla alış fiyatı 6.552,03, satış fiyatı ise 6.579,76 olarak belirlenmiştir. Fiyattaki kayıp miktarı 34,93 (-%0,53) olarak kaydedildi.
Dolar TL ise güne tarihi rekor kırarak başladı. Dolar 49,18 seviyesinde işlem alarak güne yüzde 0,08’lik yükselişle başladı.
Brent Ham Petrol fiyatları da güne yükselişle başladı. 101,61 dolar seviyelerine gelen petrol fiyatları yüzde 0,53’lük yükseliş eğrisi gerçekleşti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.