Kaynak: İHA

Sabah saatlerinde Eskişehir’in üzerine çöken sis, kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesinin ciddi şekilde azalmasına yol açtı. Sisli hava, özellikle yüksek kesimlerde günlük yaşamı ve trafikteki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Odunpazarı ilçesindeki Çankaya ile Erenköy mahallelerinde yoğunlaşan sis tabakası nedeniyle yollarda ilerleyen sürücüler daha düşük hızla seyretmek zorunda kaldı. Görüşün azalması, işe ve okula gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşların da ulaşımını güçleştirdi. Trafiğin kontrollü olarak sürdürüldüğü noktalarda sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Yoğun sis yalnızca ulaşımı etkilemekle kalmadı, kentin görünümünü de değiştirdi. Eskişehir’in yüksek bölgelerinde oluşan sis örtüsü dron kamerasına yansıdı. Havadan çekilen görüntülerde, kentin üzerine yayılan sisin geniş bir alanı kapladığı ve şehir silüetinin sis tabakasının içerisinde kaybolduğu görüldü.