Kaynak: Haber Merkezi

Vatandaşlara mikrofon uzatan Ünlüyurt ve Emre, “Fon soruşturmasını nasıl değerlendiriyorsunuz, sizce bu dosyanın sonuna kadar gidilecek mi?” diye sordu. Kimi “Fakir fukaranın parası gidiyor” diyerek tepki gösterdi, kimi de artık hiçbir kuruma güvenmediğini söyledi.

Ortaya çıkan tablo ise tek bir soruda düğümlendi: Bu dosyanın gerçekten sonuna kadar gidilecek mi, yoksa bir süre sonra unutulup gidecek mi?

YENİÇAĞ mikrofonu uzatılan vatandaşların fon krizi hakkındaki görüşleri şöyle:

“FAKİR FUKARANIN PARASI GİDİYOR”

“Fakir fukaranın parası gidiyor. Ne düşüneyim? İşçiye, emekçiye vermezler. Fonlarda birikir, alır götürürler.”

“ÇOK BÜYÜK BİR YIKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

“Büyük bir tahribata sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Bundan önce 1950 yılında bir tane yaşanmıştı. 82’de Banker Kastelli vardı. Yine 2000’li yılların başlarında yaşandı. Çok büyük bir yıkım olduğunu düşünüyorum ve üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Açığa çıkarılması gerektiğini düşünüyorum.”

“Aynı oyunlar, tiyatro oyunları devam ediyor. Yani geçmişte neyse bugün de devam ediyor.”

“BİRİLERİNİ EZDİRİP BİRİLERİNİ YUKARI ÇIKARIYORLAR”

“O tiyatro oyunları tamamen siyasi iktidarın... Onların düzmecesi. Tamamen kendi kurguladıkları şey; teker teker birilerini ezdirmek, birilerini yukarı çıkarmak. Şu anki mevcut iktidara yakın birtakım kesimlerin bundan çıkar sağladığını düşünüyorum. Ve üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

“Bence '103 yıllık Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk olayıdır' diye düşünüyorum.”

“BU ÜLKEDE HİÇBİR KURUMA GÜVEN KALMADI”

“30 yıla yakın bir süredir ben yatırım dünyasından uzak kalıyorum. Çünkü Türkiye’de dönen oyunları okuyan insanlar bunlardan uzak durması gerektiğini biliyor. Yatırım fonlarıyla alakalı benim hiçbir anlamda yatırımım olmamıştı.”

“Sadece yatırım fonu üzerinde değil bu. Bu ülkede hiçbir kuruma ve hiçbir şeye güven kalmamış durumda.”

“SONUÇ TEPEDKİLERİN İSTEDİĞİ GİBİ OLUR”

“Sonuç tamamen iktidarın, tepedekilerin istediği gibi olur.”

“Son krizinde başta Fatma Betül Sayan Kaya diye bir isim daha ifadeye bile çağrılmadı. Diğer kişiler sabahın dördünde, beşinde direkt içeri alınıyor. Ben bu şekilde insanların temizlenip aklanacağına inanmıyorum.”





“HALKI DEĞİL KENDİ ÇIKARLARINI DÜŞÜNÜYORLAR”

“Bu hükümet gider, arkasında enkaz kalır. O hükümetin arkasından kahraman ilan edilenler, kalleş ya da affedersiniz vatan haini ilan edilir.”

“Kenan Evren kahraman gibi getirildi, diktatör gibi gönderildi.”

“Bu iktidarlar bu şekilde devam ettiği sürece, halkı değil kendi çıkarlarını düşünmeye devam ettiği sürece sistem değişmeyecek. Benim inancım bu şekilde.”

“ZAMANA YAYARAK GEÇİŞTİRECEKLER”

“Ben üzerine kararlılıkla gidileceğini düşünmüyorum. Bugün yaşananların yarın unutulduğu bir iklimde bunu da zamana yayarak geçiştireceklerini düşünüyorum.”

“BURASI TÜRKİYE, YAPANIN YANINA KAR KALIYOR”

“Ne düşünelim? Burası Türkiye. Yapanın yanına kar kalıyor. Yapanın yanına kar kalıyor. Yapacak bir şey yok yani.”

Fon soruşturmasına ilişkin adli ve mali süreç sürerken, dosyanın hangi isimlere uzanacağı ve kamuoyundaki iddiaların yargı sürecinde nasıl karşılık bulacağı merak konusu olmaya devam ediyor.