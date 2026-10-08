Kaynak: ANKA

TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda geniş yankı uyandıran "fon krizi" tartışmaları tüm hızıyla sürerken, kürsüden dillendirilen iddialar siyaset kulislerini sarstı.

MİLYONLUK FON SORULARI MECLİS'İ HAREKETLENDİRDİ

YENİ Parti grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a fon kriziyle ilgili çarpıcı iddiaları sordu. Özlale, Yılmaz'a hitaben yönelttiği soruları şu sözlerle aktardı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sizin kabinenizde kendi adına değil ama babası adına fona para yatırıp 470 milyonunu 830 milyon yapmış bir bakan var mıdır? Siz bu soruya cevap verin. Kendisinin babası bir fona 470 milyon yatırıp fon krizi patlamadan hemen önce 830 milyonla çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır?"

Özlale ayrıca, Cevdet Yılmaz'ın Özel Kalemi Fatih Kılınç'ın da kapalı fonda parası olup olmadığını sorguladı.

CEVDET YILMAZ'DAN "7 MİLYON LİRA" AÇIKLAMASI

Gelen eleştiriler ve sorular üzerine söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özel Kalemi Fatih Kılınç'ın konuya ilişkin kendisine bilgi verdiğini aktardı. Kılınç'ın aralarında para toplayarak fora yatırım yaptıklarını söylediğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Kılınç, 'Ben ve bazı arkadaşlarım aramızda bir para topladık ve bu fona yatırım yaptık: 7 milyon lira. Şu anda da büyük bir kayıp yaşıyoruz' dedi. Eğer yatırım yapan herkes suçluysa, hepsini birden o zaman mahkemeye gönderelim. Böyle şey olmaz. Bir özel kalem müdürü veya herhangi bir bürokrat bu fonlara, borsaya para yatırıp suçlu mu oluyor?"

Yatırımların suç gibi gösterilmesinin sermaye piyasalarına zarar vereceğini savunan Yılmaz, hukuka uygun yatırımların hedef gösterilmemesi gerektiğini belirtti.

"HERHANGİ BİR SUÇLAMA YOK, SORULARA CEVAP VERİN"

Yılmaz'ın ardından yeniden kürsüye çıkan Ümit Özlale, kimseyi peşinen suçlamadığını ancak yönelttiği soruların açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bunda herhangi bir suçlama yok, bence gereksiz hassasiyet gösterdiniz. Ben size halkımızın önünde 3 tane çok temel soru sordum: Bir bakanın babası 470 milyon koyup 830 milyon çekti mi? Mevcut bir bakan 170 milyon lirayla fon krizi patlamadan ayrıldı mı? Ve özel kaleminizin Pusula kapalı fonunda parası var mıydı? Araştırmanız için bu soruları yineliyorum."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de yatırım fonlarına yönelik soruşturma çok sayıda şirket ve şahsı da içine alacak şekilde genişliyor. Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonu tasfiye kararı verdi. SPK'ya göre bu fonlarda 455 binden fazla tekil yatırımcı var.

26 Eylül'de AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın Özata Denizcilik'ten aldığı 63 milyon TL'lik hisseyi fon krizi patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığı iddiası kamuoyuna yansıdı.

Eşi İlyas Kaya'nın ise yaklaşık 99,7 milyon liralık yatırım karşılığında 826 milyon lira çektiği öne sürülmüştü.

Kaya iddiaların açıklandığı gün AK Parti'deki görevlerinden istifa etti. Çiftin tüm mal varlıkları için 29 Eylül'de dondurma kararı verilmişti. Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya dün (7 Ekim 2026) konuyla ilgili ifade verdi.

Sayan Kaya, 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapmıştı.

Kaya iddiaların açıklandığı gün partideki görevlerinden istifa etti. Sayan Kaya, 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapmıştı.