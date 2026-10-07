Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifadeye çağrıldı. Çift ifadelerini verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya tasfiye edilen fonlardan haksız kazanç sağladığı iddiaları sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden 27 Eylül’de istifa etmişti. Yaşanan olay sonrası AK Parti’nin resmi internet sitesindeki sayfası da kaldırıldı.

Öte yandan Sayan Kaya ve eşi hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), suç duyurusunda bulunması bekleniyor. BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 115. maddesi, yasada tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlar bakımından özel bir şart getiriyor.

Bu suçlardan dolayı soruşturma yapılabilmesi için SPK’nın Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Tüm mal varlıkları için 29 Eylül’de dondurma kararı verilen çiftin 7 Ekim’de ifade vermeleri bekleniyor.

'VİCDANİ RAHATSIZLIK' DUYMUŞ

Başsavcılıkta ayrı ayrı ifade veren Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri ile ilgili soruları yanıtladı. Kaya, Özata Denizcilik hissesinden 2026 yılının Nisan ayında yaklaşık 150 bin lot aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını söyledi.

İlyas Kaya, satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü kısa süreli olarak Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini ifade etti. Kaya, işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif herhangi bir eylemde bulunmadığını savundu.

Yatırımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını savunan Kaya, soruşturmanın kamuoyuna yansımasından sonra "vicdani rahatsızlık" duyduğunu ve yatırımlarından elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini beyan etti.

Fatma Betül Sayan Kaya ise Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını ifade etti.

Satıştan elde ettiği kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdiğini anlatan Kaya, daha sonra fondan çıktığını ve kazanç olarak görünen tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini söyledi.

Kaya, yatırım kararında herhangi bir yönlendirme veya kendisine aktarılan özel bilgi bulunmadığını savunarak, isnat edilen eylemlerle ilgisinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

BEYANLAR ADLİ MAKAMLARCA DEĞERLENDİRİLİYOR

Soruşturma makamlarının, Kaya çiftinin "kendi iradeleriyle yatırım yaptıkları", "herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıkları" ve elde ettikleri kazançları gönüllü olarak ödedikleri yönündeki beyanlarını ayrıca sorguladığı öğrenildi.

Alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ve satış sonrasındaki para ve fon hareketlerinin dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılarak değerlendirileceği bildirildi.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı maddesi kapsamında Kaya çifti hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği, başvurunun savcılığa ulaşmasının ardından mevcut soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Fon soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19 Ağustos 2026’da başlattığı soruşturmayla genişledi. Soruşturmanın merkezinde Borsa İstanbul’daki bazı hisselerdeki olağandışı fiyat hareketleri, yatırım fonları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler ve şüpheli para transferleri bulunuyor. İnceleme daha sonra Tera, Pusula, Hedef ve Bulls gibi şirketlere ve bunların yöneticilerine uzandı.

17 Eylül’de SPK, Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan çok sayıda fonun işlemlerini durdurup tasfiye sürecini başlattı. Kriz, yaklaşık 500 bin yatırımcıyı ve 20 milyar dolarlık varlığı ilgilendiren bir boyuta ulaştı. Soruşturma kapsamında 26 Borsa İstanbul hissesindeki işlemler de incelemeye alındı.

Soruşturmanın dikkat çeken siyasi boyutlarından biri Fatma Betül Sayan Kaya oldu. Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın bazı hisse ve fon işlemleri nedeniyle malvarlıkları hakkında tedbir uygulanması istendi. Kaya, AKP’deki görevlerinden “siyasi sorumluluk” gerekçesiyle ayrıldı. Daha sonra Kaya ve eşinin, SPK’nın gönüllü iade mekanizmasından yararlanmak üzere başvurduğu ve ana para dışındaki kazançlarını TMSF’ye iade ettiği bildirildi. 6 Ekim’de bu tutarların Birleşik Fon Bankası’na aktarılması için yedi bankaya yazı gönderildi.

Siyasi açıdan dikkat çeken bir diğer gelişme ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın soruşturmada gündeme gelmesiydi. Mustafa Yazıcı’nın tüm malvarlığına tedbir konulduğu, ancak alınan ifadesi ve toplanan delillerin ardından tedbirin kaldırıldığı bildirildi. Yazıcı hakkında ayrıca yurtdışı çıkış yasağı bulunduğu aktarıldı.

Bu gelişmelerin ardından soruşturma yalnızca fon yöneticileri ve yatırımcılarla sınırlı bir dosya olmaktan çıktı; fonlardan yüksek kazanç elde edenler, tasfiye öncesinde yüksek miktarda çıkış yapan yatırımcılar, bu kişilerle fon yöneticileri arasındaki bağlantılar ve düzenleyici kurumların zamanında müdahale edip etmediği de soruşturmanın tartışılan başlıkları arasına girdi. Bu kapsamda Tera ve Pusula yöneticileri başta olmak üzere çok sayıda kişi tutuklandı; 6 Ekim itibarıyla tutuklu sayısının 85’e ulaştığı açıklandı.

SPK ise tasfiye edilen fonlardaki yatırımcıların zararını sınırlamak için ara ödeme mekanizması oluşturdu. 1 milyon TL’nin altındaki yatırımların tamamının, üzerindeki yatırımların ise ilk aşamada 1 milyon TL’ye kadar olan kısmının ödenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca yüksek kazanç elde ettiği değerlendirilen kişilerin gönüllü olarak para iade edebilmesi için TMSF bünyesinde hesaplar açıldı.