İstanbul Maltepe’de çöken 7 katlı binada ekiplerin enkazdan kurtarma çalışmaları sırasında yaşananlara ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. 7-8 yaşlarında olduğu düşünülen bir kız çocuğunun enkazdan çıkarılmasının ardından ekiplerin küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Enkazda kalanlar varİstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Enkazda kalanlar varGündem