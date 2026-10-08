Meclis'te fon krizi tansiyonu: Bakanın babası ve özel kalem için milyonluk 3 soru

TBMM Genel Kurulu'nda sermaye piyasalarındaki fon krizi sert tartışmalara neden oldu. Ümit Özlale'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yönelttiği sorular Meclis'te hareketli dakikalar yaşatırken, bir bakanın babasının milyonluk vurgunu ve özel kalemin fondaki parası gündeme damga vurdu.