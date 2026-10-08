İstanbul Maltepe’de çöken 7 katlı binada ekiplerin enkazdan kurtarma çalışmaları sırasında yaşananlara ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. 7-8 yaşlarında olduğu düşünülen bir kız çocuğunun enkazdan çıkarılmasının ardından ekiplerin küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptığı anlar kameraya yansıdı.
Maltepe’de enkaz başında can pazarı: Küçük kız böyle kurtarıldı
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Kaynak: DHA / İHA
Maltepe’de çöken 7 katlı binanın enkazından 7-8 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğu kurtarıldı. Ekiplerin küçük çocuğa enkazdan çıkarılmasının hemen ardından yaptığı ilk müdahale anları görüntülendi.
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