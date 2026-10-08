Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bakanlığın bu kararı herkesi ilgilendiriyor

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bakanlığın bu kararı herkesi ilgilendiriyor

İnternetten televizyon satın alan tüketici, ürünün teslim edilmemesiyle başlayan süreçte ikinci bir mağduriyet yaşadı. Bakanlık incelemesi, işletme hakkında dikkat çeken bir sonucu beraberinde getirdi.

Kaynak: İHA
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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bakanlığın bu kararı herkesi ilgilendiriyor - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satın alınan ancak temin edilemeyen bir televizyonun bedelini mevzuatta öngörülen süre içerisinde tüketiciye iade etmeyen işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bakanlığın bu kararı herkesi ilgilendiriyor - Resim: 2

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan 30 Eylül 2026 tarihli CİMER başvurusu üzerine konuya ilişkin inceleme ve denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bakanlığın bu kararı herkesi ilgilendiriyor - Resim: 3

Kaplan, başvuruya konu olayda vatandaşın internet üzerinden satın aldığı LED televizyonun teslim edilmediğini ve ürün bedelinin zamanında iade edilmediğini ifade etti.

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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bakanlığın bu kararı herkesi ilgilendiriyor - Resim: 4

Yapılan denetimde siparişe konu ürünün temin edilemeyeceğinin tüketiciye bildirildiği ancak tahsil edilen bedelin mevzuatta öngörülen süre içerisinde iade edilmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bakanlığın bu kararı herkesi ilgilendiriyor - Resim: 5

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda tüketicinin haklarını ihlal eden uygulama nedeniyle ilgili işletmeye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bakanlığın bu kararı herkesi ilgilendiriyor - Resim: 6

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, hak kayıplarının önlenmesi ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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