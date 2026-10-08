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Kaynak: İHA

Uzman Dr. Bekir Şahin, son günlerde artış gösteren Merkezî Hekim Randevu Sistemi (MHRS) dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı. MHRS veya ALO 182 üzerinden yapılan tüm randevu alma, değiştirme ve iptal işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğunun altını çizen Şahin, sistemin hiçbir aşamasında kredi kartı bilgisi ya da ücret talep edilmediğini vurguladı.

"RANDEVUYA GİTMEMENİN PARA CEZASI YOKTUR"

Dolandırıcıların arama motorlarına verdikleri reklamlarla resmi MHRS ve e-Devlet sitelerinin birebir kopyalarını oluşturduklarını belirten Şahin, vatandaşların asılsız bahanelerle kandırıldığını ifade etti. Özellikle "Geçmiş randevunuza gitmediğiniz için para cezası yansıdı, ödeme yapmadan yeni randevu alamazsınız" şeklindeki yalanlara dikkat çeken Şahin, Sağlık Bakanlığı kurallarına göre randevuya gidilmemesi durumunda yalnızca ilgili branş için 15 günlük randevu kısıtlaması uygulandığını, kesinlikle idari para cezası veya farklı bir maddi yaptırım uygulanmadığını hatırlattı.

GÜVENLİ İŞLEM İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Vatandaşların internet üzerinden işlem yaparken adres çubuğunda mutlaka https://www.mhrs.gov.tr uzantısını teyit etmesi gerektiğini söyleyen Şahin, arama sonuçlarında en üstte çıkan "reklam" veya "sponsorlu" ibareli bağlantılardan uzak durulması gerektiğini belirtti. En güvenli yöntemin, akıllı telefonlardaki resmi uygulama mağazalarından indirilen orijinal MHRS ve e-Nabız uygulamalarını kullanmak olduğu ifade edildi.

BİLGİLERİNİZİ GİRDİYSENİZ KARTINIZI İPTAL ETTİRİN

Resmi olmayan numaralardan gelen aramalara ve EFT/havale taleplerine kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Şahin, alınması gereken acil önlemleri şu sözlerle özetledi:

"Eğer dalgınlıkla sahte bir siteye kart bilgilerinizi girdiyseniz, derhal bankanızla iletişime geçerek kartınızı iptal ettirin. Ardından vakit kaybetmeden siber suçlarla mücadele şubelerine veya Cumhuriyet başsavcılıklarına giderek suç duyurusunda bulunmanız büyük önem taşıyor."