Muhammed Nahya’dan AK Partili belediye transferleri göndermesi: “Mansur bir ihtimal”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katıldığı gün Muhammed Nur Nahya’dan dikkat çeken bir video geldi. Belediye transferlerini tiye alan Nahya, İzmir için “İlk iki yıl dokunulmaz mazbata” derken finalde Mansur Yavaş’a “bir ihtimal” göndermesi yaptı.