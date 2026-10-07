Besni Çevre Yolu üzerindeki tarihi Kurşunlu Camii mevkiinde meydana gelen olayda, İddiaya göre, ana yolda karşıdan karşıya geçmekte olan Şenol Sönmez'e (40), B.Y. idaresindeki 06 DRL 881 plakalı otomobil çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören kişilerin ihbarı sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde Şenol Sönmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Acı haberi alan Sönmez'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.